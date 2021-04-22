إطلاق صفارات الإنذار فى محيط مفاعل ديمونا جنوب إسرائيل

أكد الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء إلى الخميس، إطلاق صفارات الإنذار في محيط مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

ونقلت إذاعة "كان" ووكالة "رويترز" عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة أبو قرينات في النقب بالقرب من ديمونا، ويجري التحقيق في التفاصيل.

سماع دوي انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا

وأكد مراسل وكالة "رويترز" سماع دوي انفجار على بعد حوالي 90 كيلومترا عن أبو قرينات قبل دقائق من رسالة نصية أرسلها الجيش الإسرائيلي، بينما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الحديث يدور عن "حدث غير عادي".

وبشكل عام تنطلق مثل هذه الصافرات للتحذير من الهجمات الصاروخية.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان في القدس بسماع دوي انفجار قوي في المدينة ومحيطها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تقارير غير مؤكدة تفيد أن الانفجار قرب مفاعل ديمونا جاء نتيجة استجابة بطارية باتريوت لصاروخ تم إطلاقه باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد انطلق الباتريوت من قرب ديمونا واعترض صاروخا فوق مدينة موديعين.

وأفاد سكان من جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك وسط إسرائيل والقدس ، أنهم سمعوا "انفجارات مدوية" "هزت المنازل".

ومع ذلك ، ليس من الواضح في هذه المرحلة من أين تم إطلاق الصاروخ.

وأشارت عدة مؤشرات إلى إطلاق الصاروخ من العراق، فيما أفادت تقارير أخرى أنه جاء من مدينة درعا جنوبي سوريا إثر غارة جوية إسرائيلية على المنطقة.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن الانفجار بالقرب من مفاعل ديمونا ناجم عن صاروخ من سوريا مضاد للطائرات تجاوز هدفه

ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في الحادث.