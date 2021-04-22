الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط بالسعودية

التحالف العربي
التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة.

وأوضح التحالف في بيان أن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد "اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
 

من جهته، قال المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة الحوثية، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس استهدفت موقعا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا".

وفي الأحد الماضي، اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأفاد التحالف، في بيان له اليوم، بأن محاولات ميليشيا الحوثى ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وخلال شهر مارس الماضى، شنت ميليشيا الحوثى هجمات متكررة على المملكة العربية السعودية بجانب مأرب اليمنية.

ونددت كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية ، انذاك، بهجوم ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب.

وجاء في البيان: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية".

كما استنكرت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، خلال شهر فبراير الماضى، بالهجوم الباليستي من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية.

من جانبه، ثمن الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، القدرات العالية لقوات التحالف لصد الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بشكل متعمد وممنهج.

السعودية المليشيا الحوثية التحالف العربي التحالف خميس مشيط طائرة بدون طيار

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