بعد ظهورهما فى «الاختيار».. تفاصيل دور محمد بكرى ومحمد عفيفى فى اغتيال الشهيد مبروك

شهدت حلقات مسلسل الاختيار2، ظهور شخصية الإرهابي محمد بكري هارون، حيث يجسده الفنان إسلام جمال، من خلال مشاهد وثّقت اشتراكه في اعتصام رابعة العدوية المسلح، وتلاه ظهور آخر في الحلقتين الثامنة والتاسعة، أثناء التخطيط والتنفيذ لاغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

نكشف في هذا التقرير دور الإرهابيين محمد بكري هارون، ومحمد عفيفي في عملية الاغتيال.

وكشفت التحقيقات اعتراف المتهم محمد علي عفيفي بالتخطيط وتدبير عملية اغتيال المقدم محمد مبروك (ضابط الأمن الوطني) حيث تضمن الاعترافات أن المتهم فهمي عبد الرؤوف هو من قاد المجموعة التي تولت تنفيذ عملية الاغتيال ثأرا لمقتل شقيقه في فض اعتصام رابعة العدوية، وأن العملية أسفرت عن إصابة الضابط الشهيد بـ 9 طلقات نارية في الوجه و17 طلقة بكافة أنحاء جسده.

كما اعترف المتهم محمد بكري محمد هارون بتحقيقات النيابة العامة أنه في غضون شهر نوفمبر عام 2013 كلفه المتهم الثاني بإفادته بضباط الشرطة المتوافرة معلومات كافية عنهم، بغية استهدافهم؛ ونفاذا لذلك شرع في التأكد من معلوماتٍ لديه عن ضباط شرطة، فانتقل إلى محال إقامتهم للتأكد من وجودهم فيها ومنهم الرائد عبد المنعم شريف والمقدم محمد مبروك، وتأكد من وجود الأخير بمسكنه مستعينا بالمعلومات التي أمده بها المتهم الثالث والأربعون (ضابط المرور) ـ عالما باعتزام قتل المجني عليه ـ ومنها أرقام سيارته وصورته الشخصية؛ بأن توجه إلى مسكنه وترجل قريبا من سيارته حتى أبصره يغادر مسكنه ويستقل السيارة، فبادر إلى إخطار المتهم الثاني بالمعلومات المتوافرة عن المجني عليه محمد مبروك، واتفقا أن يقوم المتهم بقتله والمتهمان الحادي عشر والرابع عشر و(المتوفيان عقب ذلك) فهمي عبد الرؤوف فهمي، ومحمد محسن علي.

واسم المتهم بالكامل محمد بكري محمد هارون عبد العزيز، وله اسمين حركيين هما طارق وزياد، من سكان شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وكان يبلغ من العمر وقت القبض عليه 31 عاما، وكان يبيع الشرائط قبل التحول للارهاب.

انضم لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، تحت قيادة الإرهابي الهالك توفيق فريج زيادة المُكنى «أبو عبدالله»، خطط لاستهداف عدد من الفنادق والمنشآت السياحية والحيوية والمباني القضائية، شارك مع عناصر خلية عرب شركس في استهداف حافلة تقل جنودا في منطقة الأميرية، وأسفر ذلك عن استشهاد جندي