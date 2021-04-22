لقاح «فرنسى نمساوى» مضاد لكورونا يدخل المرحلة الأخيرة من التجارب

أعلنت شركة فالنيفا الفرنسية النمساوية المطورة للقاحات، أنها بدأت تجارب المرحلة الثالثة والأخيرة على لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»، قبل نيل موافقات الهيئات التنظيمية.

والدراسة التي حملت اسم «كوف كومبير» ستقوم بمقارنة استجابة الجهازي المناعي للمشاركين بعد تلقيهم لقاحها «في أل آيه 2001» مقابل استجابتهم لقاح «استرازينيكا».

وقالت فالنيفا، إن نحو 4 آلاف مشارك تقريبًا سيتلقون جرعتين من أحد اللقاحين، مشيرة إلى أن الدراسة ستجرى في 25 موقعًا في بريطانيا.



وأضافت الشركة، أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إظهار تفوق لقاح «في أل آيه 2001» مقارنة باسترازينيكا من حيث مستوى الأجسام المضادة المقاومة لفيروس كورونا بعد مدة أسبوعين من عملية التطعيم.



وفي حال كانت نتائج الدراسة إيجابية، تهدف فالنيفا إلى تقديم طلبات للحصول على موافقات أولية في خريف عام 2021.



وبعكس معظم لقاحات «كوفيد-19» المعروفة التي تستخدم أساليب مختلفة لتهيئة جهاز المناعة لمحاربة الفيروس، فإن لقاح فالنيفا يعتمد على نسخة «معطلة» من الفيروس نفسه.



وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق الأربعاء، إنها لن تعطي الأولوية لمفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية لتزويد دول التكتل الـ27 باللقاح، بل ستعتمد على إبرام اتفاقات مع كل دولة على حدة، إضافة إلى الدول المهتمة.



وأشار الرئيس التنفيذي للشركة توماس لينجلباخ، إلى عدم إحراز تقدم في المحادثات مع المفوضية.

أصابات كورونا في النمسا



سجلت وزارة الصحة النمساوية 2523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 600 ألف و89 حالة.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، مساء الأربعاء، فإن عدد الوفيات بلغ 38 حالة ليرتفع إجمالي المتوفين إلى 9997 حالة، فضلا عن تعافي 563 ألفا و256 حالة.

وأشار إلى تواجد 2009 حالات في المستشفيات منها 557 حالة في وحدات العناية المركزة.. موضحا أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورغنلاند 68 وكارينثيا 147 والنمسا السفلى 351 والنمسا العليا 487 وسالزبورغ 195 وستيريا 384 وتيرول 264 وفورارلبرغ 106 وأخيرا العاصمة فيينا 521 حالة.