بيت السنارى يستقبل «ليالى المقامات الروحية» للفنان انتصار عبد الفتاح

يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب٬ التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي٬ في التاسعة من مساء اليوم الخميس٬ ولأول مرة٬ "ليالي المقامات الروحية"٬ في دورتها السادسة٬ والتي تقام تحت شعار :"فلنسمع حتي نري.. ونري حتي نسمع"٬ والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ وتحت رعاية البنك الأهلي المصري٬ وبنك مصر .

وتتضمن الليلة الأولى من ليالي المقامات الروحية٬ احتفالية صوفية روحانية تحت عنوان٬ "صلاة الله علي الأنبياء"٬ والتي تحييها فرقة رسالة سلام والرقص الصوفي المولوي. الحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح٬ مؤسس ليالي المقامات الروحية.



بدأ حلم انتصار عبدالفتاح٬ والذى كان لديه أرشيف متكامل لرموز الفن والثقافة أمثال أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، والشيخ زكريا أحمد، وغيرهم٬ برسالة سلام منذ التسعينيات تحديدًا عام 1999 ٬ بعد ترحال شاق في ربوع مصر٬ كان حصيلتها تكوين أرشيف خاص به٬ حرص فيه علي تدوين كل ما رأه في الأقاليم .

أسست الفرقة بشكل رسمي عام2007 ٬ وبدأت من ورشة منشد الغوري للإنشاد الصوفي٬ وتم استقبال أصوات غنائية من القاهرة والأقاليم وتدريبها على الإنشاد الديني وأصوله ومزج ما تقدمه الفرقة مع ما تقدمه فرقة الترانيم القبطية من خلال التركيز على المتشابه في الإيقاعات والمقامات٬ وفي خطوة لاحقة٬ أرسل إلى قداسة البابا شنودة الثاني٬ وطلب مجموعة من الشمامسة٬ أبدى البابا حماسته٬ ومده بمجموعة من شباب الكنيسة من المرنمين٬ وهي الخطوة التي يخطط انتصار للتوسع بها أكثر٬ وذلك بإنشاء مدرسة للإنشاد والتراث القبطي٬ الذي يمس كل مصري ويعتبر مكون رئيسي في الشخصية المصرية٬ سواء للمسيحيين أو المسلمين أو حتي اليهود إذ ما كان هناك من يزال منهم بيننا حتي اليوم٬ وسرعان ما ضم انتصار فرقة «أكابيلا» لمخاطبة الكنائس في العالم والإنسان الغربي بوجه عام.

اتسعت الفكرة وضاقت عليها جدران قبة الغوري المحدودة سعتها بعدد محدد من الرواد٬ فكان أن إنطلق مهرجان سماع الدولي إلي القلعة٬ تحديدًا علي مسرح بئر يوسف٬ وعقدت الدورة الأولي من المهرجان في 2010٬ وشارك في تلك الدورة بداية أكثر من 15 دولة من مختلف أركان الدنيا٬ على مستوي ثقافات العالم٬ تحت شعار«رسالة سلام»٬ كل الفرق تنشد من أجل الإنسان٬ والسلام والمحبة٬ من أجل التسامح وقبول الآخر والانفتاح عليه.