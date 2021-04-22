الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 10 رمضان

مواعيد الإفطار
مواعيد الإفطار

تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 22 أبريل، على النحو التالي:


مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر:03:50

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:48

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.51

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.34

موعد صلاة العشاء 7.57

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:47
صلاة الظُّهْر 11:54
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:29
صلاة العِشاء 7:52
 

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:52

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:52

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:54
أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:49 
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:56

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:23

أذان العشاء: 07:42

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:55

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:20

أذان العشاء: 07:39

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:43

موعد آذان الظهر 11:49

موعد آذان العصر 3:23

موعد آذان المغرب 6:23

موعد آذان العشاء 7:46

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:56


وقت صلاة الظهر 11:47

موعد آذان العصر 3:16

موعد آذان المغرب 6:13

موعد آذان العشاء 7:30

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر : 3:53

موعد أذان الظهر : 11:48

موعد أذان العصر : 3:18

موعد أذان المغرب : 6:16

موعد أذان العشاء : 7:34

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد أذان الفجْر 3:49

موعد أذان الظُّهْر 11:43

موعد أذان العَصر 3:11

موعد أذان المَغرب 6:15

موعد أذان العِشاء 7:29

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجْر: 3:43

موعد أذان الظُّهْر : 11:50

موعد أذان العَصر: 3:27

موعد أذان المَغرب: 6:23

موعد أذان  العِشاء: 7:47

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد أذان  الفجر: 03:44

موعد أذان  الظهر: 11:48

موعد أذان  العصر:03:24

موعد أذان  المغرب: 06:21

موعد أذان  العشاء:07:43

10 رمضان.. موعد آذان صلاة الفجر اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد أذان الفجْر: 4:03

موعد أذان الظُّهْر: 12:10

موعد أذان العَصر: 3:48

موعد أذان المَغرب: 6:44

موعد أذان العِشاء: 8:07

مواقيت الصلاة رضان 10رمضان القاهرة الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم

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