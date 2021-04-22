تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 10 رمضان
تقدم "الدستور"، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 22 أبريل، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر:03:50
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء: 07:48
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3.51
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.34
موعد صلاة العشاء 7.57
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
صلاة الفجْر 3:47
صلاة الظُّهْر 11:54
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:29
صلاة العِشاء 7:52
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:47
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء: 07:52
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:47
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب: 06:29
أذان العشاء: 07:52
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3:54
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب 06:30
أذان العشاء: 07:49
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 3:56
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:26
أذان المغرب: 06:23
أذان العشاء: 07:42
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:55
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:23
أذان المغرب: 06:20
أذان العشاء: 07:39
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:43
موعد آذان الظهر 11:49
موعد آذان العصر 3:23
موعد آذان المغرب 6:23
موعد آذان العشاء 7:46
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:56
وقت صلاة الظهر 11:47
موعد آذان العصر 3:16
موعد آذان المغرب 6:13
موعد آذان العشاء 7:30
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر : 3:53
موعد أذان الظهر : 11:48
موعد أذان العصر : 3:18
موعد أذان المغرب : 6:16
موعد أذان العشاء : 7:34
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد أذان الفجْر 3:49
موعد أذان الظُّهْر 11:43
موعد أذان العَصر 3:11
موعد أذان المَغرب 6:15
موعد أذان العِشاء 7:29
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد أذان الفجْر: 3:43
موعد أذان الظُّهْر : 11:50
موعد أذان العَصر: 3:27
موعد أذان المَغرب: 6:23
موعد أذان العِشاء: 7:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد أذان الفجر: 03:44
موعد أذان الظهر: 11:48
موعد أذان العصر:03:24
موعد أذان المغرب: 06:21
موعد أذان العشاء:07:43
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد أذان الفجْر: 4:03
موعد أذان الظُّهْر: 12:10
موعد أذان العَصر: 3:48
موعد أذان المَغرب: 6:44
موعد أذان العِشاء: 8:07