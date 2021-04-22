حملات تموينية مكثفة بمركز ومدينة طنطا

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة طنطا، تحت إشراف مفتشي الرقابة التموينة.

وحررت الحملة عدة مخالفات، أبرزها ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع الكاتشب، حيث تم ضبط عدد عشر آلاف عبوة، وزن كيلوجرام من الكاتشب مشتبهة في صلاحيتها، مع وجود بيانات غير مطابقة للحقيقة مدون عليها بيانات وعنوان مخالف للحقيقة ورخصة منتهية.

كما ضبطت الحملة عدة مخالفات حررت عنها محاضر شهادة صحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيلت الواقائع للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، فى حديث خاص لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية؛ لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق، شنت المديرية حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة زفتى، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 23 محضر جنح وإثبات حالة، وحررت الحملة 10 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محال بقالة ومطحن ملح بزفتى وخلافه، وذلك لارتكابهم للمخالفات التموينية ما بين مزاولة نشاط بدون ترخيص، والغش التجاري، وتم ضبط 750 كيلو جرام ملح، وكذلك لغلق محلات بقالة تموينية بمواعيد العمل الرسمية، ولعدم الإعلان عن الأسعار وقت التفتيش، وتم وضع الأمر تحت تصرف النيابة العامة للنظر والتصرف.

كما تم تحرير عدد 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تمونية ما بين تصرف في كمية الدقيق الموجودة بالمخبز وقت التفتيش، وأيضًا قيامهم بعملية الاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي، وعدم وجود ميزان حساس وقت التفتيش، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام و6 جرامات بوزن الرغيف الواحد وقت التفتيش، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات التموينية.

كما شنت المديرية حملة على محال الجزارة بطنطا، ومحال اللحوم والدواجن والأسماك لضبط المخالفات وضبط السوق ومنع الغش التجاري خاصة فى المجال الغذائي، وذلك تنفيذًا لقرارات القيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومنع وصل أي أغذية فاسدة أو غير صالحة إليهم.

وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى بيان بنتائج الحملة التى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضرًا، منها 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط كمية من اللحوم 68 كجم يشتبه في عدم صلاحيتها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر جنح مركز طنطا.

حملات تفتيشية

حملات تفتيشية