«أطباء بلا حدود» تدعم البيان الأمريكى بالتنازل عن حقوق الملكية لمواجهة كورونا

أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية غير الحكومية عن دعمها للبيان الأخير الصادر من كاثرين تاي الممثلة التجارية الأمريكية والذي شددت فيه على أن التفاوت الكبير في الوصول إلى اللقاحات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير مقبول تمامًا.

وأشارت المنظمة، في بيان مساء الأربعاء، إلى أن بيان المسؤولة الأمريكية أقر بأن قواعد منظمة التجارة العالمية قد تحتاج إلى التكيف من أجل اختزال وقت أزمة كورونا الحالية، رغم أن البيان لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت موقفها بشأن الاقتراح الهندي-الجنوب أفريقي المدعوم من أكثر من مائة دول بمنظمة التجارة العالمية، بشأن تنازل الدول عن بعض حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة حتى يمكن تصنيع لقاحات وعلاجات كورونا في عدد من البلدان، لتكون متاحة للجميع.

وانتقدت المنظمة، بيان المفوضية الأوروبية الذي تحدث لصالح الوضع الراهن بشأن قواعد التجارة، في تناقض صارخ مع البيان الأمريكي.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا الاقتراح التاريخي الذي طرحته الهند وجنوب إفريقيا، ستجرى مناقشته مجددًا غدًا الخميس بمنظمة التجارة العالمية في جنيف، برعاية 59 دولة وحصل على دعم مائة دولة بشكل عام، مطالبة الدول المعارضة لهذا الاقتراح بالتراجع من أجل طرح خيارات جديدة لمعالجة الحواجز التي قد تعيق إنتاج وتوريد المنتجات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا".

جدير بالذكر أن أطباء بلا حدود انضمت مؤخرا إلى أكثر من 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وأعضائها لتسليط الضوء على قيود الترخيص الطوعي وقواعد التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 143 مليونا حتى أمس الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 925 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 142 مليونا و 948 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 81.9 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 44 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 925 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.