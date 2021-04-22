الأرجنتين: نمر بأسوأ لحظة لوباء كورونا منذ ظهوره

وصفت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيزوتي، مساء الأربعاء، موجة فيروس "كورونا" التي تواجهها بلادها في الوقت الحالي بأنها "أسوأ لحظة" للوباء منذ ظهوره.

وزير الصحة الارجنتنية تحذر من الوضع الوبائي

كما حذرت وزيرة الصحة الارجنتينة، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن نظام الرعاية الصحية في بلادها معرض للخطر خاصة في المنطقة الحضرية المحيطة بالعاصمة بوينس آيرس وهو ما أجبر الحكومة على تقييد الحركة وتعليق الأنشطة الداخلية.

وأوضحت "سكاي نيوز" أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تقترب فيه حالات الوفاة من 60 ألف شخص وسط موجة ثانية حادة أجبرت البلاد على إعادة فرض بعض إجراءات الإغلاق.

أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في الارجنتين

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن تسجيل 29 ألفًا و 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و 743 ألفا و 620 حالة منذ بداية تفشي الوباء علي مستوي البلاد.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي، بأنه تم تسجيل 316 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 59 ألفًا و 792 حالة.

800 ألف و329 شخص تلقوا لقاح كورنا في الارجنتين

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 800 ألف و 329 شخصًا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو فيروس (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.