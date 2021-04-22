وزيرة الثقافة تنعى الشاعر والناقد محمود نسيم

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم الذي غيبه الموت مساء الأربعاء 21 أبريل الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل أحد أجمل الوجوه الشعرية لجيل السبعينيات ، مشيرة إلى أسلوبه المتفرد فى معالجة العديد من الموضوعات التي تناولها بكلماته، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الشاعر والناقد الدكتور محمود نسيم، حصل على الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب جامعة عين شمس 1980، والماجستير من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1994، وعمل مدرسًا بكلية التربية النوعية بطنطا والعباسية، وعضوًا بلجان تحكيم وقراءة نصوص إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

أسس مجلة «كتابات» مع الشاعرين رفعت سلام، وشعبان يوسف، كما أنه عضو مؤسس بجماعة «إضاءة 77»، نشر قصائده في عدد من الصحف والمجلات المصرية، وشارك في أغلب المهرجانات العربية والمحلية المتخصصة، كما ترجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنجليزية.

من دواوينه الشعرية: السماء وقوس البحر 1984، عرس الرماد 1989، كتابة الظل 1995، وله مسرحية شعرية بعنوان: «مرعى الغزلان».



نال الجائزة الأولى للمجلس الأعلى للثقافة بمصر عن مسرحيته الشعرية «مرعى الغزلان» 1986، وجائزة سعاد الصباح عن ديوانه «عرس الرماد» 1991.