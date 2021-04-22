«الصحة السورية»: تسجيل 15 وفاة و151 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وتعافي 128 حالة، ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن عدد الإصابات المسجلة بلغت حتى الآن 21 ألفًا و584 إصابة، من بينها 15 ألفا و216 حالة تعافي، بينما تم تسجيل 1483 وفاة.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



وصول أول دفعة من لقاحات كورونا إلى شمال غرب سوريا

كما تسلّمت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، الأربعاء الماضي، أول دفعة من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا عبر برنامج كوفاكس، وفق ما أفاد مسئولون محليون وكالة فرانس برس.

وتتضمّن الدفعة الأولى نحو 53,800 جرعة، وفق ما أوضح الدكتور محمود ضاهر، المسئول من مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا.

ودخلت الشاحنة التي نقلت اللقاحات إلى إدلب عبر معبر باب الهوى، حسب ما شاهد مراسل «فرانس برس»، ثم أفرغت حمولتها في غرفة تبريد تمّ تجهيزها خصيصًا لحفظ اللقاحات، قبل بدء حملة التلقيح مطلع الشهر المقبل.



وقال الدكتور عبد الحميد الحسين، المدير الإقليمي لمنظمة أطباء عبر القارات التي رافقت الشاحنة، لفرانس برس: "استلمنا اليوم أول دفعة من لقاحات كوفيد-19" بعد "تنسيق كامل خلال الأشهر الماضية مع منظمتي اليونيسف والصحة العالمية".



وتعد هذه أول دفعة من اللقاحات تصل سوريا من برنامج كوفاكس الذي يخصص احتياطاً إنسانياً للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.



وسبق للسلطات المحلية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها، أن أعلنت قبل شهرين عن أنها تقدّمت بطلب الحصول على اللقاحات إلى البرنامج.