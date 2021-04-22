الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا: بدء عمليات التطعيم بلقاح «جونسون» الخميس المقبل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا، مساء الأربعاء، أنه من المرجح أن تبدأ مختلف المناطق الإسبانية في استخدام لقاح فيروس كورونا من شركة «جونسون آند جونسون» لتطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا، يوم الخميس المقبل.


وأوضحت شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، أن الحكومة الإسبانية قامت بالفعل بتوزيع الدفعة الأولى من الجرعات على السلطات الصحية الإقليمية المسؤولة عن إدارة التطعيم.


وأوضحت «داريا»، في تصريحات صحفية، أن الأقاليم الإسبانية ستبدأ بالتأكيد غدًا؛ لأنهم يريدون زيادة وتيرة التطعيم.


وكانت إسبانيا قد تسلمت الأسبوع الماضي شحنة أولية من 146 ألف جرعة من اللقاح أحادي الجرعة


إسبانيا تتوقع إنتاج لقاحها الخاص المضاد لكورونا قبل نهاية 2021

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن إنتاج بلاده لقاحًا مضاد لفيروس (كوفيد-19)، قبل نهاية العام الجاري.


ووصف «سانشيز»، اللقاح - الذي تعكف على ابتكاره وإنتاجه شركة (هيبرا Hipra) الإسبانية للصناعات الدوائية - بأنه أحد أكثر اللقاحات الواعدة والفعالة في أوروبا لإنهاء الوباء.


من جانبها، أفادت شركة «هيبرا» بأنها تتوقع بدء التجارب السريرية على اللقاح خلال شهر يونيو المقبل، وإنتاج 400 مليون جرعة منه بحلول عام 2022.


ونقلت منصة «يورو اكتيف» الإعلامية المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسبانية، أن ما يقرب من 12 مليونا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وأكثر من 3 ملايين شخص (حوالي 6.9% من السكان) تلقوا جرعتي اللقاح، وبهذا المعدل، ويتوقع أن تستغرق البلاد ستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 14 أسبوعًا.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا سجلت نحو 3.4 مليون إصابة بفيروس كورونا، و 76.8 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء العام الماضي وحتى الآن.

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ 336 ألفا و645 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ستة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

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