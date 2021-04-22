شاهندة المنسى: «الجامبسوت» موضة رمضان 2021

في رمضان تسعى كل بنت للظهور بمظهر لائق وأنيق وغير متكلف احتراما لروحانيات الشهر المبارك، وفي الأعوام السابقة انتشرت موضة عبايات رمضان ولكن كل عام تكشف لنا الموضة عن كل جديد.

فرض "الجامبسوت" نفسه مؤخرا على ساحة الفاشون، حيث إنه يعتبر من الملابس المريحة والمناسبة في الأوقات الحارة.

كما أن "الجامبسوت" من الأزياء التي تناسب شهر رمضان، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعانة به لإطلالة مريحة خلال العمل.



وقالت الفاشون بلوجر شاهندة المنسي، إن هذا العام يعتبر "جامبسوت" رمضان هو الموضة، حيث يصنع من القماش القطن الذي يجمع ما بين العصرية والحداثة والشكل الجذاب والمريح عند ارتدائه خاصة أن رمضان هذا العام يحل علينا في فصل الربيع حيث درجة الحرارة المرتفعة نسبيا.



وأوضحت شاهندة المنسي، أنه من الألوان التي يتميز بها "جامبسوت" رمضان الأزرق والأخضر والأبيض والأصفر والرمادي، حيث تتداخل معه اكسسوارات رمضانية مثل قماش الخيامية بألوانه المبهجة.



وأضافت أنه بجانب "الجامبسوت" تظل العبايات تتربع بقوة على عرش الموضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن اختيار بعض الفتيات موديلات عبايات قطنية مزينة بالورود حتى تتناسب مع أجواء الربيع المبهجة، والتي تأتي بقصة مجسمة مع لمسات الورود الأنثوية وأيضا تكون مناسبة لشهر رمضان.

جمبسوت



اعرف الفرق بين الجمبسوت وبلوير سوت

دائمًا ما نرى تصاميم تجمع البنطلون والبلوزة بقطعة واحدة، وغالباً ما نطلق عليها اسم "جمبسوت"، ولكن هناك أنواع أخرى يطلق عليها اسم "بويلر سوت"، ففي السطور التالية نوضح الفرق بينهما.



يعتبر أي تصميم يتصل فيه السروال بالقميص يطلق عليه "جمبسوت" ولكن يختلف التصميم على حسب نوع الخامة والموضة المتبعة.



وعن تصميم البويلر سوت، يعتبر من التصاميم المستوحاه من ملابس عمال المصانع فهو أيضاً قطعة تتصل فيها البلوزة بالسروال، إنما يختلف عن الجمبسوت بقصته وطابعته.