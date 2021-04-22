14 حالة وفاة و1439 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء الأربعاء تسجيل 1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 261 ألفا و307 أشخاص في حين تم تسجيل 14 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1482.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي أن عدد الحالات في العناية المركزة 233 حالة تتلقى الرعاية الصحية .



وقال السند إنه تم تسجيل 1354 حالة شفاء من المصابين بكورونا خلال نفس الفترة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 244 ألآفا و 410 حالات.



الكويت: استمرار تطبيق الحظر الجزئي حتى نهاية رمضان

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن استمرار تطبيق الحظر الجزئي في البلاد حتى نهاية شهر رمضان.

وأشار مركز التواصل الحكومي إلى أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 8 أبريل الجاري، وحتى صباح يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري.

بحث تطبيق جواز سفر كورونا

وفي ذات السياق، كشف مصدر في مطار الكويت الدولي أن شركات الطيران الخليجية تدرس تطبيق جواز سفر كورونا.

وقال المصدر، بحسب صحيفة «القبس» الكويتية، إن «دوائر القرار في بعض شركات الطيران العاملة في المطار تدرس الانضمام إلى التطبيق الإلكتروني، لمساعدة الركاب على تسهيل تنقلهم بين الدول بسهولة ويسر، لأن التطبيق سيحمل كافة المعلومات الصحية عن الراكب».

وأوضح أن بعض شركات الطيران الخليجية بدأت تطبيق جواز سفر كورونا الرقمي الصادر من الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا.

ووثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر هي تطبيق ذكي لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فيروس كورونا، ومشاركتها بشكل آمن، وذلك لضمان تلبية كافة المتطلبات الصحية الحكومية في كافة نقاط المغادرة والقدوم.

وأشار المصدر إلى أنه في حال انضمام بعض شركات الطيران العاملة في المطار إلى تطبيق جواز سفر كورونا الرقمي، فإنه سيتم تجربة النظام على بعض خطوط السفر، بهدف رصد الملاحظات قبل المباشرة في تطبيقه بشكل كامل.