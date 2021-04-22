الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عاصمة فرعونية وضمن مسار العائلة المقدسة

شمس الدين يطالب بتحويل «سخا» لحي رابع كفر الشيخ لإنقاذها من الإهمال

السيد شمس الدين عضو
السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب يطالب فيه الحكومة باعتبار مدينة سخا التابعة لقسم أول كفر الشيخ لحي مستقل بذاته على أن تكون حي رابع كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن المدينة والتي كانت عاصمة فرعونية وضمن أماكن مسار العائلة المقدسة، إلا أنها تعاني من الإهمال الشديد وتدني الخدمات فيها بشكل لا يليق بتاريخ المدينة العريق.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اقتراحه، إلى أهمية أن تتحول سخا لحي مستقل بذاته بحيث يتم التركيز عليها من ناحية تخصيص موازنة لتدعيم الطرق والخدمات الحكومية من مستشفيات ومدارس حتى لا يستمر مسلسل معاناة أبناء المدينة ولإعادة رونقها من جديد، لافتًا إلى أن وزير السياحة زار المدينة منذ ما يقرب من شهر باعتبارها أحد مسارات العائلة المقدسة لتفقدها.

 وطالب شمس الدين بضرورة تحويل مدينة سخا إلى “حي رابع كفر الشيخ” لتأخذ الاهتمام الذي يليق بتاريخ حافل.

وتقع مدينة سخا الحالية على بعد حوالي 2 كم من مدينة كفر الشيخ إلى الجنوب منها، وهى خاسوت الفرعونية وإكسويز اليونانية الرومانية، وكانت سخا عاصمة الإقليم السادس من أقاليم الوجه البحرى وقد كانت مقراُ وعاصمة للأسرة الرابعة عشرة الفرعونية.

كانت تسمى في عصر الفراعنة "خاست" وفى العصر اليونانى أو الروماني “أكسويس”، واحتلت مركزًا متميزًا أيضا بعد دخول المسيحية مصر نظرًا لإقامة العائلة المقدسة بها أثناء هروبها إلى أرض مصر وسميت “بيخا إيسوس” أي قدم يسوع نسبة إلى الحجر الذي طبع عليه قدم السيد المسيح وهو طفل عمره سنتان، كما جاء في سنكسار 24 بشنس وهو تذكار هروب السيد المسيح إلى مصر مع يوسف النجار وة العذراء مريم وسالومي.

وكانت أعمال الحفر بموقع مدينة سخا قد جرت منذ عام 1942 على عدة مواسم حتى عام 1967 ولم يتبقى من المنطقة الأثرية بسخا سوى مساحة حوالي 3 أفدنة تقريباً أما الكتلة السكنية لقرية سخا فهي مخضعة إلى المادة 12 من قانون حماية الآثار ويقوم التفتيش بمراقبه أي أعمال حفر بها.

 

سخا بكفر الشيخ حي أول كفر الشيخ مسار العائلة المقدسة عاصمة الأسرة الرابعة عشر السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية

مواد متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تطوير دار «مناسبات سخا» وربط شرق العاصمة بغربها

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

نقاش يحاول حرق بائع حياً بسبب 750 جنيها في حلوان

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

ذُكرت في «الاختيار 2».. دور الإرهابية كريمة الصيرفي في «التخابر مع دولة أجنبية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة

فقه بنى إسرائيل (4).. القيامة والخلود .. ما شكل "الآخرة" فى اليهودية؟

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين