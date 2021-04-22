فنزويلا تتهم صندوق النقد بحرمانها من حقوق السحب الخاصة لأسباب سياسية

قال نائب رئيس فنزويلا ديلسي رودريجز، خلال القمة الأيبيرية الأمريكية، مساء الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي يحرم بلاده من الحصول على حقوق السحب الخاصة "لأسباب سياسية".

كان صندوق النقد الدولي أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يمنح فنزويلا حقوق سحب خاصة بقيمة 5 مليارات دولار كجزء من عملية ضخ موارد يسعى الصندوق لتوفيرها إلى الدول الأعضاء بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، بسبب استمرار النزاع حول شرعية حكم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما طالب رودريجز أمام القمة التي تضم دول أمريكا اللاتينية، وإسبانيا والبرتغال، بالسماح لبلاده بالحصول على أصولها المالية المجمدة في البرىغال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن نائب الرئيس الفنزويلي القول إنها "أموال الشعب، تحتاجها فنزويلا لمواجهة جائحة فيروس كورونا".

وقال الرئيس الفنزويلي في وقت سابق إن بلاده تمتلك أرصدة مجمدة بقيمة 1.7 مليار دولار في نوفو بنك البرتغالي.



أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في فنزويلا

كما أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية علي مستوي البلاد.

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية مساء الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 185 ألفا و736 حالة، تعافي منها 168 ألفا و418 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة بلغ 15 ألفا و374 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1944 حالة بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو فيروس (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.