كندا: الحزب الديمقراطى الجديد لن يصوت لصالح إجراء انتخابات

قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد في كندا «جاجميت سينج»، إن حزبه لن يتسبب في إجراء انتخابات في كندا مع اتجاه البرلمان إلى التصويت على موازنة رئيس الوزراء جاستين ترودو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «سينج»، قوله للصحفيين في أوتاوا مساء الأربعاء: «حزبنا بشكل عام سيصوت ضد فكرة إجراء انتخابات لأننا ضد فكرة الانتخابات، من الخطأ التسبب في إجراء انتخابات».

وقال الليبراليون، إن التعديلات التي أدخلتها على الموازنة وزيرة المالية كريستيا فريلاند يوم الإثنين هي مسألة ثقة، مما يعني أن حكومة الأقلية ستسقط لو لم تحصل على دعم حزب معارض واحد، على الأقل.

رئيس وزراء كندا يناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة تحديات كورونا

كما ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التحديات المستمرة لجائحة «كوفيد-19»، والحاجة الملحة لتطعيم الناس في كل مكان في أسرع وقت ممكن.

و بحث ترودو وجوتيريش تعاونهما مع رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس، في استضافة اجتماع رفيع المستوى حول هندسة الديون الدولية والسيولة، وأهمية إعادة البناء بشكل أفضل لضمان انتعاش اقتصادي قوي يستفيد منه الجميع.

و تناولت المحادثة أيضًا أهمية رفع الطموح بشأن تغير المناخ، مدعومًا بخطط ملموسة، والتطلع إلى المشاركة في قمة القادة حول المناخ هذا الأسبوع، التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن الوباء في «نقطة حرجة»، فدول تمكنت من لجم تفشي الوباء بفضل حملات التلقيح الكثيفة، و أخرى مثل الهند تواجه ارتفاعًا حادًا جديدًا لأعداد الإصابات والوفيات.