انطلاق ليالى رمضان الثقافية بكفر الشيخ

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية برعاية وحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعمرو فرج، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعدد من وكلاء الوزارات، والتنفيذيين والشعبيين.

واستهل الحفل بالسلام الجمهوري ،وقدمت فرقة الموسيقى العربية عدد من الأغاني الدينية والوطنية، فيما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الثقافة بتنظيم ليالي رمضان الثقافية بالقرى والمدن والحدائق العامة ومنها الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة وأمام حديقة صنعاء بمشاركة فرق الآلات الشعبية والفنون الشعبية والتمثيل الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، والموسيقى العربية.

ونظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وأشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أمسية رمضانية "ثقافية وفنية" عبر تطبيق زووم تحت شعار "معاك من البيت"، يأتي ذلك فى إطار أن هذه الأمسية تهدف للتواصل مع الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية والدينية.

وأوضح عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، استمرار مديرية الشباب والرياضة في تنظيم العديد من الفعاليات والندوات لتنمية قدرات الشباب واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل خاصة خلال شهر رمضان الكريم وذلك من خلال ندوات وأمسيات رمضانية داخل مراكز الشباب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة موزعة على كافة مراكز الشباب بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تنظيم أمسيات دينية رمضانية عبر تطبيق زووم، وتنوعت الفعاليات والأنشطة "قرأن كريم، إنشاد دينى، تواشيح وابتهالات، برامج دينية، فقرات دينية وإبداعية متنوعة".