السياحة تروج لـ «الحسين وخان الخليلى» للاستمتاع بالأجواء الرمضانية

تنشر وزارة السياحة والآثار صورًا من خان الخليلي والحسين، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج ودعوة السائحين لزيارة مصر للاستماع بالأجواء الرمضانية داخل أشهر الأماكن التى تقضي خلالها الأجواء الرمضانية.

ودعت الوزارة متابعيها إلى زيارة منطقة الحسين، ومعرفة التقاليد والثقافة المصرية التى تقبع فى هذا المكان الأثرى، كما دعتهم لخوض هذه التجربة والسير فى هذا المكان الأثرى والاستمتاع بالأجواء الرمضانية بمنطقة الحسين، كما دعتهم للتسوق وشراء الهدايا التذكارية وتناول وجبة السحور.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أطلقت مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Experience Egypt، وذلك للترويج السياحي لمصر وزيادة الوعي السياحي والأثري للمواطنين وتعريفهم بالمقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها من متاحف وأماكن أثرية وشواطئ وصحراء وواحات وغيرها.

وتتضمن المسابقة طرح فزورة يومية عن أحد المحافظات المصرية على مدار الشهر الكريم،ويقوم المتسابق بالإجابة وتحديد المحافظة التى تستعرض معالمها الوزارة.

وسيتم اختيار عشرة فائزين ممن شاركوا بالمسابقة وإجاباتهم صحيحة على مدار الشهر، وستكون الجائزة لأول خمسة فائزين عبارة عن رحلة سياحية لـ 4 أفراد إلى أحد المحافظات السياحية المصرية، والخمسة الآخرين رحلة سياحية آخري لفردين.

وقد أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة لرفع الوعى الأثرى والسياحى لدى المواطنيين، تحت شعار “اكتشف مصر” يقوم بها عدد من المدونيين والمؤثرين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يمتلكون أعدادًا كبيرة من المتابعين، ويقومون بزيارة المحافظات المختلفة والتقاط الصور والفيديوهات مع السكان المحليين ونشر العادات والتقاليد وثقافة كل محافظة ويقوموا بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاص بهم لتعريف المواطنيين بها.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعريف المواطنين بالحضارة المصرية والآثار والتراث التي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين، باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع، وخاصة الشباب في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة.

