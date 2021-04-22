الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأوبرا تطلق الفعاليات الرمضانية على مسرح النافورة بالموسيقات العسكرية

حفلات الاوبرا
حفلات الاوبرا

 أطلقت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات برنامج الأمسيات الرمضانية على مسرح النافورة، والتي بدأت وسط حشد جماهيري التزم بالإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على السلامة العامة.

وقدم أوركسترا الموسيقات العسكرية بقيادة كل من المايسترو حسن فكري، والمايسترو سامي مسعد، تشكيلات موسيقية حركية في ساحة الأوبرا، أثارت حماس الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات العربية الوطنية والتراثية التي نالت الإعجاب والاستحسان، كان منها موسيقى أسوان، محمد رسول الله ، بسم الله ، والله زمان يا سلاحي، خلي السلاح صاحي، رايات النصر، اسلمي يا مصر، إلى جانب عدد من الأعمال العالمية، منها جرس الدهشة،، أسبانا كانا، ماريكينا نارو، وفالس روسي.

وتألق طلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، بالعرض الشهير الليلة الكبيرة من ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي، والكلمات لصلاح جاهين، والذي ظهر للنور لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة، وتناول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

يذكر أن برنامج أنشطة الأوبرا الرمضانية تشهد مجموعة من العروض المميزة لنجوم الموسيقى والغناء، إلى جانب مشاركات لعدد من الدول العربية والإسلامية التي تحتفل بالشهر المعظم في مصر.

ومن المقرر أن تستمر دار الأوبرا المصرية في تقديم فعالياتها الرمضانية على مسرح النافورة، وكافة مسارح الأوبرا في الإسكندرية ودمنهور، خلال الشهر المبارك، فضلًا عن فعالياتها في باقي محافظات الجمهورية، لنشر المعرفة، ورفع الوعي لدى المواطنين. 

وتشارك دار الأوبرا في فاعليات المسارح المتنقلة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، والتي أطلقتها الهيئة في الشهور الماضية بالمحافظات المصرية وحققت نجاحًا كبيرًا. 

رئيس دار الأوبرا المصرية مسرح النافورة أمسيات رمضانية حفلات فنية مسارح الأوبرا

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