المغرب يسجل 699 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الأربعاء تسجيل 699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا

من 720 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 507338 حالة.

كما سجلت 10 وفيات، ارتفاعا من 7 أمس ، ليصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 8969 ، وتعافت 628 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 493353 حالة.



المغرب يعلن تعليق الرحلات الجوية إلى 50 دولة

وفي وقت سابق، أثار قرار المغرب بتعليق الرحلات الجوية إلى 50 دولة، الثلاثاء الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مخاوف العاملين في قطاع السياحة.

وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التخفيف من تداعيات القرار بدعم العاملين في هذا المضمار، وتأجيل الاشتراكات المستحقة من جانبهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب إخصائي الأمراض التنفسية والصدرية، ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة السل، الدكتور جمال البوزيدي، فإن المغرب نجح في السيطرة على الفيروس، ولكن السلالات المتحورة التي بدأت في الانتشار في مختلف الدول، تثير قلق السلطات المغربية.

وووفقاً لوسائل إعلام مغربية، اعتبر البوزيدي أن هذه القرارات تأتي للصالح العام، أسوة بما يفعله العديد من دول العالم، كبريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن الانتكاسة التي تعرض لها المواطنون في المغرب، خلال عيد الأضحى، أجبرت السلطات على اتخاذ العديد من الإجراءات الصعبة، بهدف حماية المواطنين من هذا الوباء.

تراجع عدد السياح

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت الحكومة المغربية عن أن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في تراجع عدد السياح الوافدين على البلاد بنسبة 78,5 في المائة خلال سنة 2020.

جاء ذلك في مذكرة صدرت عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بوزارة الاقتصاد والمالية، حول النتائج الأولية للوضع الاقتصادي بالبلاد لسنة 2020.

ويعتبر قطاع السياحة في المغرب مصدرا مهما للثروة، حيث حقق خلال سنة 2019 مداخيل بقيمة 78.6 مليار درهم (8.7 مليار دولار أمريكي) حسب وزارة السياحة المغربية. كما يعمل به أكثر من نصف مليون شخص، ويعد مصدرا أساسيا من مصادر العملة الصعبة، وذلك إلى جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال سنة 2019 أكثر من 12 مليونا، حسب المعطيات الرسمية للحكومة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2018. وفي سنة 2020، لم يتجاوز عدد السائحين في المغرب 2.37 مليون.