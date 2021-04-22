الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ينتمى لعائلة ثرية.. من هو الإرهابى أحمد عزت ممول عملية اغتيال المقدم محمد مبروك؟

الشهيد محمد مبروك
الشهيد محمد مبروك

شهدت حلقة مسلسل الاختيار 2، دور الإرهابي المتهم بالتخطيط وتدبير عملية اغتيال المقدم محمد مبروك.

وخلال الحلقة ظهر الإرهابي أحمد عزت ممول عملية الاغتيال ونسرد في هذا التقرير انضمامه للجماعة الإرهابية. 


كان أحمد عزت شعبان يسكن فى مدينة الرحاب، وينتمي لأسرة ثرية تعمل في مجال المقاولات وتمتلك سلسلة من التوكيلات التجارية، كان متفوقًا في دراسته، وكان يرغب فى الالتحاق بكلية الألسن، لكن والده أقنعه بالالتحاق بكلية التجارة الخارجية لمساعدته في إدارة مشروعاته.

تزوج عام 2005 من إحدى قريباته وأنجب منها طفلتين، وقد حدثت نقطة التحول في حياته عندما أقنعه أحد أصدقائه بحضور درس ديني لأحد المشايخ في منطقة المطرية، فتعرف إلى الإرهابي طارق وعدد آخر من أعضاء التنظيم وقاموا بتجنيده، وعرضوا عليه المشاركة في خطة اغتيال المقدم محمد مبروك، فوافق على الفور.


وقد عُهد إليه أكثر من مرة بشراء الأسلحة وتوصيلها إلى العناصر التكفيرية في عدد من مناطق القاهرة وتخزين بعضها في فيلا الرحاب، وقد نجح في كل ذلك نجاحًا مبهرًا واكتسب ثقة قادته.


وقد كان أحمد عزت يمتلك فيلا أخرى في التجمع الخامس، استخدمها أيضًا لمصلحة التنظيم وتخزين الأسلحة فيها.

لقد كان أحمد عزت يتردد في أوقات سابقة على اعتصام رابعة وقد وفَّر للمعتصمين مبالغ كبيرة لشراء الخيام والطعام، وبعد فض الاعتصام اتجه على الفور إلى منتجع مارينا في الساحل الشمالي للاختفاء عن أعين رجال الأمن لبعض الوقت، ثم تم رصده من قبل الجهات الأمنية، وبعد تبادل إطلاق النار معه بمدينة الرحاب بالقاهرة لأكثر من ‏6‏ ساعات‏، حينها  تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه.


وداهمت الأجهزة الأمنية فيلا المتهم بالرحاب وعندما شعر بقدوم الشرطة اعتلى السطح، وظل يطلق الرصاص من أسلحة آلية، مما أدى إلى إصابة ضابط بالأمن المركزي، وشرطيين بطلقات نارية  وبمداهمة الفيلا عثر بداخلها علي5 بنادق آلية، و1500 طلقة، و5 قنابل يدوية، واثنتين بالريموت، و30 مفجرا، و4 هواتف محمولة معدة للانفجار، و50 كيلوTNT.

اعتصام رابعة مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 محمد مبروك مسلسل

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