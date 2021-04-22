موعد أذان صلاة المغرب اليوم فى القاهرة والمحافظات 22 أبريل2021

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 22 أبريل 2021، ونستعرض لكم جميع مواقيت الصلاة في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، ويمكن لكافة المواطنين التعرف على مواعيد الصلاة اليومية من خلال التقرير اليومي الذي ينشر يوميًا على موقع «الدستور».

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 22 أبريل2021

تعرف على مواقيت الصلاة، اليوم، في القاهرة وعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، كما هو موضح بالتالي:

- موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، في التوقيت المغرب 6:26 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، في التوقيت المغرب 6:33 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، في التوقيت المغرب 6:20 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة شرم الشيخ، في التوقيت المغرب 6:08 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مرسي مطروح، في التوقيت المغرب 6:44 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، في التوقيت المغرب 6:23 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة شلاتين، في التوقيت المغرب 6.02 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة حلايب، في التوقيت المغرب 5:57 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة العلمين، في التوقيت المغرب 6:37 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة كاترين، في التوقيت المغرب 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة طنطا، في التوقيت المغرب 6:29 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسوان، في التوقيت المغرب 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، في التوقيت المغرب 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الزقازيق، في التوقيت المغرب 6:26 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، في التوقيت المغرب 6:27 م.

حكم صلاة التراويح بعد المغرب

قالت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التراويح إذا صلاها المسلم بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء أجمع على أنها لا تجزئ عن التراويح، وتكون نافلة عند المالكية.



وعلَّل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها كسنة العشاء، وقالوا: إن التراويح تصلى بعد صلاة العشاء وبعد سنتها؛ قال المجد: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها لها أولى.