الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق 22-4-2021

ارتفعت مؤشرات البحث على مؤشر البحث جوجل عن سعر مواد البناء اليوم الخميس في مصر، ونقدم لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن اسعار مواد البناء وفقا لأخر التحديثات في السوق المصري، ويتضمن التقرير اسعار "الحديد والأسمنت المسلح والأسمنت الأبيض والجبس والرمل والطوب".

ونستعرض لكم تقرير يومي عن كافة أسعار مواد البناء، في المصانع العاملة داخل جمهورية مصر العربية، يتضمن كل تفاصيل أسعار مواد البناء وفقا لأخر تطورات والتحديثات في السوق.

أسعار مواد البناء اليوم الخميس في مصر

لديكم أسعار مواد البناء اليوم الخميس الموافق ٢٢-٤-٢٠٢١، فى المصانع العاملة بمصر، كما هو موضح بالأتى:

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن الحديد مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع العتال ١٣٤٥٠ جنيها مصريا.

- سعر طن الحديد مصنع عطية ١٣٤٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع بشاى ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد بمصنع سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد بمصنع المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن الحديد مصنع مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

أسعار الأسمنت اليوم

- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٨٩٠ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت الصخرة ٨٥٥ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت السويدى ٩٢٠ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت حلوان ٩١٠ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٨٩٨ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت العسكرى ٨٥٠ جنيها مصريا.

- سعر طن أسمنت النصر ٨٨٠ جنيها مصريا.

سعر طن أسمنت السويس ٩١٠ جنيهات مصري.

- سعر طن أسمنت سيناء ٨٣٨ جنيها مصريا.

اسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سجل سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، بين ٢٤٢٥ إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك في أسمنت العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض والمنيا، وحلوان.

اسعار الجبس اليوم

بلغ سعر الجبس، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيه مصرى، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.

اسعار الطوب والرمل اليوم



تراوح متوسط سعر الطوب بين ٨٠٠ إلى ١٤٠٠ جنيه مصرى، وذلك للألف طوبة، وتراوح متوسط سعر الرمل بين ٦٠ إلى ١٠٠ جنيه مصرى، وذلك للمتر الواحد.