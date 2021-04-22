محمد حاتم يواجه «السيوفى» بأفكاره الشيوعية فى «قصر النيل»

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل «قصر النيل» عن عالم الشيوعية الذي يغرق فيه محمد حاتم (حسين السيوفي)، خاصةً وهو يهرب فيه من عائلته، ويُعاديها بقوة، حيث استعرضت المرة الأولى الذي دخل فيها التنظيم السياسي، وتعرّف على زعيمه «مدكور»، وسريعًا كسب ثقته، ولكن حاول والده فهمي السيوفي ردعه عن الانتماء لهذا التنظيم، ليرفض بشده، وندرك أن ذلك هو سبب دخول حسين السيوفي السجن.

هذا ما دفع المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) إلى الشك بقوة في كون حسين السيوفي هو من قتل منصور السيوفي (صبري فواز) إيمانًا منه بقضية إنهاء الطبقية والاجتماعية، ولكن سرعان ما تراجع وطلب منه التعاون معه على كشف القاتل، ولكن ظل مدكور مؤمنًا بعد خروجه من السجن أن حسين هو القاتل، فكيف سنتهتي شيوعية محمد حاتم؟، وهل هو فعلًا من قتل منصور السيوفي؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة «mbc» مصر في تمام الساعة 9:30 مساءً و4:30 عصرًا، وعلى منصة شاهد «vip».

ويشارك الفنان محمد حاتم في بطولة المسلسل النجوم دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

وكان محمد حاتم قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، يذكر أن هذه الجائزة الثانية للنجم عن فيلم "لما بنتولد"، حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان، وعضوية مدير التصوير سمير فرج، والسناريست أشرف محمد، والفنانة سلوى محمد علي، والناقدة آمال عثمان.

ويتابع الفنان حاليًا ردود أفعال مسلسله قصر النيل، والذي ينافس به في دراما رمضان 2021، وذلك بعد نجاح أعماله الدرامية الأخيرة مثل بـخط الأيد، وفي كل أسبوع يوم جمعة، وممالك النار.