عاطل يمزق وجه ربة منزل بـ«موس» فى المحلة

أقدم عاطل على تمزيق وجه ربة منزل باستخدام "موس" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وإصابتها بجرح قطعي غائر بالناحية اليسرى من الوجة طولة 15 سم، بواقع 45 غرزة لرفضها دفع الإتاوة، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لإسعافها.

تلقى اللواء هاني، مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ بوصول فتاة "حمدية. ح. ح" في العقد الثالث من العمر، ومقيمة بمنطقة محلة البرج بدائرة القسم، ومصابة بجرح قطعي كبير بالوجه من الناحية اليسرى.

وبسؤال المجني عليها، ذكرت حدوث مشادة كلامية بينها وبين سائق توك توك ويدعى «إبراهيم. ح» 19 عامًا، ووالده ويدعى «حسن.ا» بائع، وتطور الأمر إلى قيامهم بالتعدي بالضرب المبرح عليها أمام مسمع ومرئ من الجميع؛ بسبب رفض أسرتها دفع إتاوة وأعمال بلطجة المتهم ووالده.

وذكرت المجني عليها في البلاغ، أنه حال الدفاع عن والدتها وشقيقتها، قام المتهم بإخراج آله حادة "موس" وتعدي عليها وإصابتها بجرح قطعي غائر بالناحية اليسرى من الوجة بطول 15 سم، وبواقع 45 غرزة.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 317 لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم ووالدة.