القبض على 3 عاطلين هتكوا عرض فتاة من ذوي الهمم بالمطرية

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط ٣ عاطلين قاموا باغتصاب فتاة من ذوي الهمم وهتك عرضها بالمطرية

بداية الواقعة

كانت البداية بتلقي المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية بلاغ من الأهالي بتغيب فتاة من ذوي الهمم.

الفتاة تتهم ٣ شباب باغتصابها

وبتشكيل فريق بحث تم العثور على الفتاة وأفادت بأنها تعرضت إلى الاغتصاب على يد ثلاثة شباب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال مباحث المطرية من القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبأخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير إمن القاهرة أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.