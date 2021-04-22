الإحصاء: 10% زيادة فى الإيرادات الضريبية.. والمنح لا تتخطى 0.1% من إيرادات مصر

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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 10% خلال عام لتسجل 334.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 304.2 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه 2019-2020 لتمثل بذلك 73.8% من إجمالى هيكل الإيرادات.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، أن نصيب مصر من المنح تراجع إلى حدود 400 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 700 مليون جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، لتساهم بنحو 0.1% فقط من إجمالى إيرادات الدولة خلال تلك الفترة، بينما تقدر الإيرادات الأخرى بخلاف المنح والضرائب حوالى 118.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2020-2021 مقابل 85.6 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام المالى السابق عليه.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن ضريبة القيمة المضافة قادت الإيرادات الضريبية لأكبر ارتفاع بعد أن سجلت 170.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 157.4 مليون جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، يليها الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب التى بلغت حوالى 115 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 99.8 مليار جنيه خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

وفى سياق متصل، سجلت إيرادات الضرائب على الممتلكات 32.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 28.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما تراجعت إيرادات الضرائب على التجارة الدولية لـ 16.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

يشار إلى أن إجمالى العجز الكلى سجل 231.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 204.7 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو ونوفمبر 2020/2021، 171.4 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو وأكتوبر 2020-2021، 135 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو وسبتمبر ، 93.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو وأغسطس من عام 2020-2021