10 رمضان.. موعد آذان صلاة الفجر اليوم الخميس فى القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم

تنشر 《الدستور》تقرير عن موعد آذان صلاة الفجر اليوم الخميس 10 رمضان في القاهرة والمحافظات ٢٢-٤-٢٠٢١، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواقيت أذان صلاة الفجر، لذلك نستعرض لكم يوميا تقرير يتضمن كافة تفاصيل مواعيد الصلاة في القاهرة والعديد من المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، بحسب أخر تحديثات دار اللإفتاء المصرية.

ويتعرف القارىء المصرى على كافة مواعيد صلاة الفجر من خلال التقرير الذي ينشر يوميا على موقع 《الدستور، ويحتوي التقرير اليوم على مواعيد صلاة الفجر في مناطق ومحافظات، وهي "القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والزقازيق والفيوم وبني سويف، وأسيوط وسوهاج، وقنا، وأسوان، ومطروح، والإسماعيلية، وحلايب، وشرم الشيخ، وكاترين، والعلمين، والأقصر ".

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الخميس 10 رمضان في القاهرة والمحافظات ٢٢-٤-٢٠٢١

نقدم لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات، كما هو موضح بالتالي:

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة، بتوقيت ٣:٤٨ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية ، بتوقيت ٣:٥٠ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة طنطا، بتوقيت ٣:٤٧ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، بتوقيت ٣:٤٥ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، بتوقيت ٣:٤٦ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الفيوم، بتوقيت ٣:٥٢ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة بني سويف، بتوقيت ٣:٥١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة قنا، بتوقيت ٣:٥١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة أسوان، بتوقيت ٣:٥٥ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة مطروح، بتوقيت ٤.٠١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، بتوقيت ٣:٤٣ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في حلايب، بتوقيت ٣:٤٣ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، بتوقيت ٣:٤١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في كاترين، بتوقيت ٣:٤١ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في العلمين، بتوقيت ٣:٥٦ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الأقصر، بتوقيت ٣:٥٢ ص.