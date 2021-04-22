الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بشرى: «المتحدة» أتاحت فرصة لكتابة التاريخ بعيدًا عن الأجندات

بشرى
بشرى

شبَّهت الفنانة بشرى الدور الذى أدته شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى دعم صناعة الدراما المصرية ونشر الوعى بالأحداث التى مرت بها البلاد، بدور المؤسسة التعليمية، بعدما أتاحت للمصريين كتابة تاريخهم الوطنى والاجتماعى بأنفسهم، بعيدًا عن أهواء المتربصين والأجندات الخاصة. 

وقالت «بشرى» إنه لسنوات عديدة كان صناع الفن والمثقفين ينادون بضرورة وجود كيانات إنتاجية كبيرة تدعم الرؤى والتوجهات الوطنية والأفكار المعتدلة، فى ظل تعدد وسائل الاتصال والمنصات التى تستطيع أن تطمس الهوية المجتمعية والفنية والثقافية، إلى أن نجحت «المتحدة» فى ذلك خلال السنوات الأخيرة.

واختتمت: «رغم ما تحقق من نجاح، أوصى بضرورة التوسع فى التعاون، سواء مع الأشخاص خلف الكاميرا أو أمامها، والتوسع فى الموضوعات للتعبير عن الأوجه المتعددة للهوية المصرية ونسيجها الوطنى شديد الثراء، لأن التكوين الفنى والثقافى المصرى عميق الجذور ومتعدد الأفرع، والعناية به تثرى الشاشات المصرية والعربية».

وتجسد بشري دور زوجة الشهيد محمد مبروك ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 والذي تم اغتياله في حلقة اليوم من المسلسل على يد الجماعات الإرهابية. 

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان و على الطيب وطارق صبرى، وعمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء. 

 

بشرى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد مكى الاختيار2

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