«الإحصاء»: تضاعف الصادرات المصرية لدول أمريكا الجنوبية مطلع 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول أمريكا الجنوبية تضاعفت إلى حدود 63.2 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021 مقابل 18.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 44.3 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر منها 211.5 مليون دولار مقابل 158.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، أن البرازيل جاءت في مرتبة متقدمة بين دول أمريكا الجنوبية الأعلى استيرادًا للسلع المصرية بقيمة 40.6 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 13.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 27 مليون دولار خلال عام، في حين بلغت واردات مصر منها 166.9 مليون دولار مطلع عام 2021 مقابل 125.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وجاءت الأرجنتين في مرتبة لاحقة بصادرات مصرية بلغت 13.9 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021 مقابل 675 ألف دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 13.2 مليون دولار خلال عام، فيما سجلت واردات مصر منها 38.9 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021 مقابل 26.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة 12.5 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وكانت الصادرات المصرية لدول القارة الأسيوية احتلت المرتبة الأولى بين الأسواق العالمية بقيمة 946.4 مليون دولار مطلع العام الحالي 2021 ، يليها دول غرب أوروبا بقيمة 504.8 مليون دولار، ثم دول شرق أوروبا بقيمة 383.4 مليون دولار، دول إفريقيا 374.7 مليون دولار، دول أمريكا الشمالية 167.5 مليون دولار، دول أمريكا الجنوبية 63.2 مليون دولار.