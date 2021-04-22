فنادق البحر الأحمر: 13 رحلة أسبوعية من ألمانيا إلى الغردقة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، إن هناك رحلات بدأ فى النزول إلى مطار الغردقة الدولى قادمة من ألمانيا، لافتًا إى أن شركة أير كايرو للطيران قد اتفقت على تشغيل 13 رحلة أسبوعية من ألمانيا إلى الغردقة.

وأضاف "عاقل" في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا العدد متواضع للغاية بالنسبة لحجم السوق الألمانى الذى كان يصل قبيل كورونا، حيث كانت تصل أعداد الطائرات القادمة من ألمانيا إلى الغردقة يوم الخميس فقط نحو 125 طائرة خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الحكومة الألمانية نجاة فيروس كورونا لها تأثير بالغ في انخفاض الحركة السياحية وأعداد السائحين على مستوى العالم وليس على المقصد المصري فقط.

وأوضح أن ما يثار حول فتح الرحلات الشارتر-المباشر- من المدن الروسية مباشرة إلى المقاصد السياحية المصرية خلال مايو المقبل غير مؤكد، فكثرة الأقاويل حول موعد فتح الطيران المباشر من السوق الروسي ولذلك من الصعب التعليق على موعد الفتح الطيران؛ إلا بمعلومات مؤكدة من جانب سلطة الطيران الروسية، لافتا إلى أن الفنادق المصرية مستعدة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستقبال كافة الجنسيات بأنحاء العالم وليس سوق بعينة، مضيفًا: "نحن ندعو كافة الأسواق المصدرة للسياحة للقدوم إلى مصر ونطمئنهم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا، كما أنه منذ فتح الحركة فى يوليو الماضي واستقبال النزلاء لم تظهر أي حالات للإصابة بالفيروس".

وأشار "عاقل" إلى أن الموسم الصيفي القادم سيكون أفضل من الموسم الماضي فالحركة السياحية القادمة من الخارج ستكون أعلى مقارنة بالموسم الصيفي الماضي، خاصة من الأسواق العاملة على السوق المصري وعلى رأسها أوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك تقدم فى حركة السياحة الداخلية؛ نظرًا إلى اتجاة المصريين للسفر إلى المقاصد الداخلية بديلا عن السفر لأوروبا فى ظل سياسة الغلق المتبعة وفقا لإجراءات كورونا التى تتبعها الحكومات بالخارج الأمر الذى سينعش مع اشغالات الفنادق خلال الموسم ،كما أننا بانتظار فتح الحركة السياحية من الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.