شكري يسلم رئيس السنغال رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

مصر توضح موقفها لأفريقيا

التقى وزير الخارجية ‫سامح شكري، الأربعاء، بماكي سال رئيس السنغال، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن جولة وزير الخارجية الإفريقية لشرح موقف مصر في مفاوضات سد النهضة وسط تعنت إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني مع مصر والسودان.

شكري يلتقي رئيس النيجر

‏وكان وزير الخارجة سامح شكري، سلم في وقت سابق اليوم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم.

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، بمحمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، في خامس محطات الجولة التي يقوم بها حالياً لعدد من الدول الأفريقية، حيث استهل المقابلة بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تولي الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في النيجر.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من قبل رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس النيجر، حيث تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها، وهو ما يأتي في إطار الحرص المصري على التشاور مع النيجر الشقيق في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حالياً في مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري حرص في هذا السياق على استعراض ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي جاد يؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.

شكري يلتقي رئيس الكونغو

والتقى شكرى، أمس، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، وسلمه رسالة من الرئيس السيسي، في رابع محطات جولته الإفريقية.

وتناولت الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة، فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد شكري حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الإفريقي حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، مشدداً على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة.