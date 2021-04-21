فوز 40 طالبًا في «المبدع باللغة الإنجليزية» بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مساء الأربعاء، نتائج مسابقة الطالب المبدع في اللغة الإنجليزية، التي استهدفت طلاب المراحل التعليمية المختلفة، المرحلة الابتدائية من الصف الثاني وحتى السادس الابتدائي، طلاب المرحلة الإعدادية، طلاب المرحلة الثانوية وطلاب التربية الخاصة، يأتي هذا بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي .

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد إلى فوز 40 طالب وطالبة من جميع الادارات التعليمية بالمحافظة ومراحلها التعليمية المختلفة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، والتربية الخاصة).

أوضح النيلى أنه سيتم تكريم جميع الطلاب الفائزين بجميع الادارات التعليمية ومنحهم جوائز المسابقة، مقدمًا تهنئته للفائزين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأعلن وكيل تعليم الوادى الجديد فوز قطاع التعليم بالمحافظة بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم التى جري تنفيذها عبر برنامج زووم ، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وحرصا على سلامة الجميع.

أشار وكيل تعليم الوادي إلى أن دعاء عادل زين الدين على، الطالبة بمدرسة موط الابتدائية الجديدة بإدارة الداخلة التعليمية حصدت المركز الثانى على مستوى الجمهورية بالمستوى الثانى من مجالات المسابقة وتتضمن حفظ من سورة يونس وحتى سورة الناس وحفظ ٢٠ حديث الاولى النووية وتفسير جزئين موجها خالص التهنئة والتقدير لأسرة التلميذة لحصولها على هذا المركز المتقدم والذى يعد فخر لجميع أبناء المحافظة .

وحصلت مدرسة الجديدة الإعدادية التابعة لمحافظة الوادي الجديد، على المركز الأول في مسابقة أفضل" حديقه" على مستوي الجمهورية والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

أكد النيلي فوز مدرسة الجديدة الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بمسابقة أفضل حديقة مدرسية على مستوي الجمهورية، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبتوجيهات أحمد حسين، مدير الإدارة التعليمية بالداخلة وبتنفيذ عبدالله حسن عبدالله مدير مدرسة الجديدة الإعدادية.