الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربينى تواجه تهديد ريهام عبد الغفور فى «قصر النيل»

دينا الشربيني و ريهام
دينا الشربيني و ريهام عبد الغفور

مع الحلقة التاسعة من مسلسل قصر النيل تدخل كاميليا (دينا الشربيني) في مواجهة قوية مع عايدة (ريهام عبد الغفور)، والتي تحاول استمالة كاميليا إلى صفها بعدما اكتشفت أنها لا يمكنها محاربتها، ولكن تتفاجأ برد فعل قوي من كاميليا، والتي ترفض التعاون معها، وتصمم على الانتقام ممن قتل منصور السيوفي (صبري فواز) فلا تجد عايدة حلًا سوى محاولة القضاء عليها.

فيما اكتشفت كاميليا صورة قديمة لوالدها ووالدتها بغرفتها دون أن تعلم من وضعها، ولكن تدرك الرسالة جيدًا بأنه من السهل جدًا دخول غرفتها وفعل أي شيء، فتشعر كاميليا بالخطر وتقرر الذهاب إلى المقدم خالد (أحمد مجدي) لتطلب منه حمايتها من مؤامرات عايدة، ولكن تسير الأمور على عكس المتوقع وتنشأ بينهما حالة من الاهتمام المتبادل، فهل تحاول كاميليا الإيقاع به في غرامها؟

من ناحية أخرى بدأت عايدة تنفيذ تهديدها، حيث ذهبت إلى المقدم خالد في بيته، لتخبره بأنها ستشهد غدًا أمام النيابة بأنها رأت كاميليا وهي تقتل منصور السيوفي، فهل ستصدر النيابة أمرًا بإلقاء القبض على كاميليا بعد وجود شاهد في القضية؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني ريهام عبد الغفور احمد مجدي الحلقة 9 مسلسل قصر النيل

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