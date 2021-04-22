الخميس 22 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ياسر جلال: «سينرجى» متميزة ولا تبخل على العمل الفنى

ياسر جلال
ياسر جلال

قال النجم ياسر جلال، إنه سعيد للغاية للتعاون مع شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، و حسام شوقي، وإن العام الجاري هو الثالث له في التعاون بينه وبين الشركة بعد مسلسلي «لمس أكتاف» و«الفتوة» العام الماضي.

تفاصيل نجاح «سينرجي»

وأضاف ياسر جلال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركة سينرجي للإنتاج الفني متميزة للغاية في عملية الإنتاج، وهو ما جعلها الشركة الأولى على مستوى الوطن العربي في عملية الإنتاج بشكل احترافي ومميز، فالشركة في إنتاجها لأعمالها لم تبخل على العمل الذي تقدمه بأي صورة من الصور، وتوفر له كل الإمكانيات بداية من السيناريو المكتوب بحرفية، والمخرج، ومدير التصوير، وكل عناصر العمل التي تجعل العمل ناجحًا ولديه كل عوامل التميز قبل التصوير.

وأكد أن هناك هناك ميزة لم تتواجد إلا في «سينرجي»، فالعلاقة في التعمل بين الممثل وفريق الإنتاج يشعر معهم بألفة وصداقة في التعامل لم يجده في أي مكان آخر، وهو ما ينعكس على العمل وخروج العمل بحب ونية صافية ومميزة، وتكون من أهم أسباب نجاح الأعمال الفنية على الإطلاق، وتسهم في بذل طاقم العمل لكل مجهوداته من أجل النجاح، موجهًا لهم الشكر والتقدير الكامل، معبرًا عن سعاته للتعاون للمرة الثالثة مع الشركة، حيث يعرض العمل الثالث وهو«ضل راجل» على قناة «الحياة».

تفاصيل مسلسل «ضل راجل»

ويقدم النجم ياسر جلال حاليًا مسلسله الجديد «ضل راجل» الذي يعرض على قناة «الحياة» بشكل حصري يوما في تمام الساعة 11:30 مساء، ويعاد مرتين خلال اليوم، بالإضافة إلى 4 مرات على شاشة «الحياة دراما»، والمسلسل الجديد يشارك في بطولته كلا من النجمة نرمين الفقي، والنجمة نور، والنجم محمود عبد المغني، والفنان الكبير أحمد حلاوة، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ومحمد علي رزق، وعصام السقا، ورنا رئيس، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ومن إنتاج «سينرجي»، ويناقش قضية هامة، حيث يعتدي أبناء الذوات على ابنته، ويحاولون إجهاضها بعد حملها، مما يدفعه لمحاولة الانتقام خلال الأحداث.

ياسر جلال النجم ياسر جلال سينرجى شركة سينرجي مسلسل التعاون

الأكثر قراءة

ينتمى لعائلة ثرية.. من هو الإرهابى أحمد عزت ممول عملية اغتيال المقدم محمد مبروك؟

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

باحثون يطورون «رقعة» مزودة بمستقبلات ضوئية لإعادة البصر

«الشافعى» يكشف تفاصيل الاستثمارات المصرية فى ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة

فقه بنى إسرائيل (4).. القيامة والخلود .. ما شكل "الآخرة" فى اليهودية؟

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين