ياسر جلال: «سينرجى» متميزة ولا تبخل على العمل الفنى

قال النجم ياسر جلال، إنه سعيد للغاية للتعاون مع شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، و حسام شوقي، وإن العام الجاري هو الثالث له في التعاون بينه وبين الشركة بعد مسلسلي «لمس أكتاف» و«الفتوة» العام الماضي.

تفاصيل نجاح «سينرجي»

وأضاف ياسر جلال، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركة سينرجي للإنتاج الفني متميزة للغاية في عملية الإنتاج، وهو ما جعلها الشركة الأولى على مستوى الوطن العربي في عملية الإنتاج بشكل احترافي ومميز، فالشركة في إنتاجها لأعمالها لم تبخل على العمل الذي تقدمه بأي صورة من الصور، وتوفر له كل الإمكانيات بداية من السيناريو المكتوب بحرفية، والمخرج، ومدير التصوير، وكل عناصر العمل التي تجعل العمل ناجحًا ولديه كل عوامل التميز قبل التصوير.

وأكد أن هناك هناك ميزة لم تتواجد إلا في «سينرجي»، فالعلاقة في التعمل بين الممثل وفريق الإنتاج يشعر معهم بألفة وصداقة في التعامل لم يجده في أي مكان آخر، وهو ما ينعكس على العمل وخروج العمل بحب ونية صافية ومميزة، وتكون من أهم أسباب نجاح الأعمال الفنية على الإطلاق، وتسهم في بذل طاقم العمل لكل مجهوداته من أجل النجاح، موجهًا لهم الشكر والتقدير الكامل، معبرًا عن سعاته للتعاون للمرة الثالثة مع الشركة، حيث يعرض العمل الثالث وهو«ضل راجل» على قناة «الحياة».

تفاصيل مسلسل «ضل راجل»

ويقدم النجم ياسر جلال حاليًا مسلسله الجديد «ضل راجل» الذي يعرض على قناة «الحياة» بشكل حصري يوما في تمام الساعة 11:30 مساء، ويعاد مرتين خلال اليوم، بالإضافة إلى 4 مرات على شاشة «الحياة دراما»، والمسلسل الجديد يشارك في بطولته كلا من النجمة نرمين الفقي، والنجمة نور، والنجم محمود عبد المغني، والفنان الكبير أحمد حلاوة، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ومحمد علي رزق، وعصام السقا، ورنا رئيس، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ومن إنتاج «سينرجي»، ويناقش قضية هامة، حيث يعتدي أبناء الذوات على ابنته، ويحاولون إجهاضها بعد حملها، مما يدفعه لمحاولة الانتقام خلال الأحداث.