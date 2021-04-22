الحلقة 9 من «اللى مالوش كبير».. غزل تعود لزوجها

شهدت الحلقة 9 مسلسل اللي مالوش كبير العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة بين "غزل" ياسمين عبد العزيز، وزوجها "عابد تيمور" خالد الصاوي، ومنقذها "سيف الخديوي" أحمد العوضي.

الخديوي يهدد الدهبي في الحلقة 9 مسلسل اللي مالوش كبير

بدأت الحلقة 9 مسلسل اللي مالوش كبير من حيث انتهت السابقة حيث اكتشف "سيف الخديوي" أحمد العوضي خيانة "رفعت الدهبي" خالد سرحان، بعدما تحالف مع "عابد تيمور" خالد الصاوي، وبلاغه أن "غزل" ياسمين عبد العزيز تتواجد في منزل "الخديوي"، وذهب الأخير لمنزل "الدهبي" ليحذه ويهدده بما يفعله معه وخيانته له، وطلب منه أن يبتعد عن طريقه إما سيقوم بقتله.

عابد ينفعل على أهل غزل ويهددهم بالطرد في حلقة 9 مسلسل اللي مالوش كبير

طفح الكيل بـ"عابد تيمور" خالد الصاوي بعدما فشل في استرجاع زوجته "غزل" ياسمين عبد العزيز، من "سيف الخديوي" أحمد العوضي، وذلك بعدما عزم الأخير على انقاذ "غزل" من تعنيف زوجها لها وتعديه عليها بالضرب، وخبأها في منزله ووعدها بحمايتها منه، وذهب "عابد" إلى منزل أهل "غزل" وانفعل عليهم بان لم يستطيعوا استرجاع ابنتهم له سوف يقوم بطردهم من المنزل خاصة وأنه هو سبب ثراءهم ومعيشتهم الفاحشة، مما وضعهم في مأزق حيث لم يستطيعوا بالفعل استرجاعها.

قدرية تستعين بالسحر لإبعاد غزل عن زوجها في حلقة 9 مسلسل اللي مالوش كبير

واستعانت "قدرية" دينا فؤاد بالسحر والشعوذة لمعرفة حقيقة خيانة زوجها "الخديوي" لها، خاصة بعدما اكتشفت أنه يخبأ بمنزله في المزرعة سيدة أخرى وهي"غزل" مما جعلها تغضب منه وتطلب منه الطلاق، وفي المقابل قررت أن تستعين بالسحر أيضًا لإبعاد "غزل" عن طريق الخديوي، كما استعانت بـ"الدهبي" ليخبرها مكان منزل المزرعة لتذهب لها.

أهل غزل يستعطفون ابنتهم لإنقاذهم في الحلقة 9 مسلسل اللي مالوش كبير

قام أهل غزل باستعطاف ابنتهم بالاتصال بها عن طريق صديقتها "نادين" دنيا عبد العزيز، وبكوا لها مطالبين إنقاذهم من شر زوجها الذي هددهم بالطرد مقابل أن تعود لهم، لذلك تأثرت "غزل" بكلام أهلها وقررت العودة لزوجها من أجل حماية اهلها، وهو ما صدم "الخديدوي" وانتهت الأحداث على طلب "غزل" منه أن تعود لزوجها، ومفاجأة "قدرية" عليهم أثناء حديثهم معًا بالمنزل، لتكشف لنا الحلقة العاشرة المقبلة خطة "غزل" و"الخدويوي" بعد اضطرارها للمغادرة، ورد فعل "قدرية" على زوجها.