التخطيط: تحصيل 37 مليون جنيه من الدفع الإلكتروني على «خدمات المحليات»

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإنجازات التي تمت ضمن مشروع تطوير خدمات المحليات، في إطار سلسلة حلقات تعريفية أطلقتها الوزارة عبر موقعها الرسمى حول أبرز مشروعات ومبادرات الدولة.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن بوابة خدمات المحليات https://lgs.gov.eg/#/home تم إطلاقها في أغسطس 2020 وتتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل أكثر من 37 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة، فضلًا عن تطوير 260 مركز تكنولوجي تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة وتطوير 8 ديوان عام للمحافظات.

وأشارت التخطيط، إلى أنه تم تطوير 22 مركز تكنولوجي لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، لتوفير الوقت والتكلفة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد وقعت بروتوكولات تعاون مع كل من وزارتي العدل والاتصالات، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن توفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق؛ ومراكز خدمة مواطنين في الأماكن المختلفة، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة. ويتم تطبيق معايير الجودة داخل المراكز التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، فضلا عن متابعة وضمان استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.

وتهدف سيارات خدمة المواطنين إلى زيادة قنوات إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر، وتخفيف العبء على المواطنين، ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.