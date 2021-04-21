«استشهاد محمد مبروك» أبرزها.. تفاصيل أحداث الحلقة التاسعة من «الاختيار 2»

استشهاد مبروك

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 مجموعة من الأحداث المثيرة أهمها استشهاد المقدم محمد مبروك، وأبرزت التخطيط والتجهيز والتنفيذ لاغتيال المقدم الشهيد محمد مبروك.

الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2

أثارت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 شجون الكثير من الجمهور حيث شهدت الحلقة تخطيط الجماعة الإرهابية لاغتيال المقدم محمد مبروك الذي يقدم دوره الفنان إياد نصار وبالفعل وقبل شهادته في محاكمة القرن حول خيانة محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية وفي نهاية الحلقة أمطروه غدرا بأكثر من 20 طلقة من خلال الاسلحة الآلية تحت منزله أثناء توجه إلى العمل.

كما شهدت الحلقة تعاون إحدى الفتيات مع جهاز الأمن الوطني للإيقاع بخلية إرهابية تنوي قتل المزيد من ضباط الجيش والشرطة وأبلغتهم عن جميع تحركاتهم مع وعد بالحفاظ عليها وعلى أسرتها، وتطورت العلاقة العاطفية بين أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد بعد التقدم لخطبتها بالتزامن مع عيد الحب، كما يشك كريم عبد العزيز في طارق صبري الذي يقدم دور خيرت السبكي لكنه يهرب من سؤاله حول هدية عيد الحب.

أبطال وصناع الاختيار 2

يشارك في العمل الملحمي الاختيار 2 عدد كبيرة من الفنانين والنجوم وضيوف الشرف على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، بمشاركة إنجي المقدم، بشرى، والفنانة أسماء أبواليزيد ومحمد علاء وسلوى عثمان والفنان سامح الصريطي، وطارق صبري وعمر الشناوي وإسلام جمال كما يتواجد في المسلسل أكبر مجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ومصطفى أبوسريع وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل الاختيار 2 يعرض عبر قنوات أون الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً، والساعة 4.45 مساء.