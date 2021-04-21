«أوقاف السويس» تؤكد التزام المساجد بإجراءات المحافظة: لم نرصد أي مخالفات

أعلنت مديرية الأوقاف بالسويس، مساء الأربعاء، أن اللجنة التي شكلتها لمتابعة مدى التزام القائمين على المساجد أثناء صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا لم ترصد أي مخالفات في مساجد المحافظة.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل أوقاف السويس، إنه تنفيذًا لتوجيهات مختار جمعة وزير الأوقاف، قامت اللجان المشكلة بمتابعة المساجد خلال شهر رمضان لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن صلاة التراويح بجميع الإدارات الفرعية الخمس.

غرفة عمليات لمتابعة المساجد



أضاف راضي أن هناك غرفة عمليات مستمرة بديوان عام المديرية برئاسته، إضافة إلى عدة لجان فرعية بإدارات الأحياء الخمس وهى السويس، الأربعين، الجناين، فيصل وعتاقة.

انتشار أعضاء اللجنة بالرجاء المحافظة

وأوضح أن الشيخ محمد فتحي مسلم، مدير الدعوة بمتابعة مساجد منطقة زرب أدى صلاة العشاء والقيام بمسجد السراج المنير، كما تابع الشيخ فداء محمد السيد، رئيس شؤون مساجد منطقة الصباح أدى صلاة العشاء والقيام بمسجد التوحيد وتابع الشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود مساجد ميدان الترعة وأدى صلاة العشاء والقيام بمسجد سيدي عبود.



أضاف راضي أنه تابع مساجد منطقة بورتوفيق وأدى صلاة العشاء والقيام بمسجد بدر، مؤكدًا أن لجان المتابعة لم ترصد اي مخالفات من بداية شهر رمضان وحتي اليوم، موضحًا مدى وعي وفهم وإدراك شعب السويس وتعاونه وتحمله المسؤولية لتظل بيوت الله مفتوحة.



وشدد وكيل أوقاف السويس على جميع العاملين بالمساجد ضرورة متابعة النظافة والتعقيم الدائم والمستمر؛ حتى تكون المساجد دائمًا على أتم جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل الشهر المبارك خير وبركة وأمن وأمان على جموع المصريين.

صلاة التراويح في السويس

صلاة التراويح في السويس

صلاة التراويح في السويس

صلاة التراويح في السويس

صلاة التراويح في السويس