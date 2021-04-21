«رجال الأعمال»: توقعات بانتعاش قطاع مواد البناء خلال الفترة المقبلة

فوزي: الامتداد العمراني التي تقوم مصر به سيصل الي السلوم

توقع المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حدوث زيادة في إنتاج مصانع مواد البناء والدهانات والأثاث خلال الفترة المقبلة وذلك يرجع إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% على تقسيط لمدة 30 عامًا.

وتابع فوزي، ان تلك المبادرة ستحدث حالة من الرواج والانتعاش في عدد من القطاعات ابرزها بالتأكيد القطاع العقاري و الصناعي أيضاً، مؤكدًا أن أبرز القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بأمان هو القطاع العقاري.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الامتداد العمراني التي تقوم مصر به سيصل الي السلوم، والآن أصبح لدينا عدد كبير من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد، لافتًا ان افضل استثمر في تلك الفترة هو في العاصمة الإدارية الجديدة و ما يجاورها من مدن ومناطق جديدة بالشرق، وذلك بسبب الدعم الكبير الحاصلة عليه من الحكومة.

و أشار فوزي الي أن القطاع العقاري يساهم بنسبة كبيرة في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى ان النهضة العمرانية التي حدثت أواخر الخمس سنوات الماضية لم تحدث في تاريخ مصر، فالمدن الجديدة التي تم تدشينها تستغرق على الاقل 20 او 30 عام.

فالقطاع العمراني والانشائي له تأثير كبير في خلق فرص العمل، وتنشيط وتشغيل عدد كبير من المصانع، بالإضافة إلى جذب مستثمرين سواء محليين او اجانب، مشيدًا باهتمام الحكومة بتلك القطاع الحيوي وتوجيهها بإطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 % لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن تلك المبادرة ستساعد العديد من الشباب للحصول على وحدات سكنية، كما ستساهم في ضخ سيولة نقدية داخل السوق العقاري.