قريبًا.. «المحطة الصغيرة» ترجمة التونسى أبو بكر العيادى

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر والتوزيع والترجمة كتاب "المحطة الصغيرة وقصص أخرى من الأدب العالمي"، ترجمة الروائي والمترجم التونسي أبو بكر العيادي، وجاء الغلاف برؤية بصرية للفنان محمد العامري.

وجاء على ظهر غلاف "المحطة الصغيرة": بأساليب متنوعة، خالية من الغموض والتلاعب الشكلي، تسبر ثلة من الكتاب مصائر الإنسان في هذا العالم، وهو يواجه وباءً غريبا لا يعرف كيف يتّقيه، ولا كيف يجد له التّرياق الأنجع؛ أو دكتاتوريّةً غاشمة، مرّة تحدّد له ما يقال وما لا يقال، ومرّة توهم النّاس بأن مناوئيها شياطين؛ وحربًا تدمّر كلّ شيء حتّى العلاقات الحميمة، فإذا وضعت أوزارها أثابت المتخاذل وتنكّرت للمناضل. مثلما يواجه الدّجل الدينيّ وهو يعبث بعقول السذّج، أو ضعفه في مجتمع استهلاكيّ غير رحيم؛ أو تلهيه مشاغل الحياة ولذائذها عن طلب حقه في حياة كريمة؛ أو يسيء إلى من هو دونه من المخلوقات التي لا تريد به شرًّا، فيعود إلى شرعة الغاب، من خان يقتل دون محاكمة.

يتضمن الكتاب نصوصًا متميّزة لكتاب منهم المشاهير كالتركي يشار كمال والأرجنتيني بورخس والمكسيكي خوان رولفو والإيطاليين ألبرتو مورافيا ودينو بوتزاتي، ومنهم من هم أقلّ شهرة كالشيلي أرييل دورفمان والمقدوني جيفكو تشينغو والأرمني ميروجان تيرغولانيان الذي اخترنا قصّته عنوانا لهذه المختارات، لبعدها الإنسانيّ العميق.

يذكر أن أبو بكر العيادي كاتب وصحفي ومترجم تونسي مهاجر، يقيم في باريس منذ 1988، كتب القصة والرواية والمقال والدراسة والترجمة والمسلسل الإذاعي وأدب الطفل، ووضع بالفرنسية قصصا مستوحاة من التراث العربي القديم والتراث الشعبي التونسي، كما ساهم في إعداد كتب مدرسية لأبناء الجالية في أوروبا تحت إشراف وزارة التربية والتكوين.

من أبرز أعماله لعنة الكرسيّ (قصص) وليدوف، تونس 2015، ورقات من دفتر الخوف (رواية) مومنت للنشر، لندن 2013، جمر كانون (قصص) ط 1، الهيئة المصرية لقصور الثقافة، القاهرة 2013. ط 2، دار البدوي تونس 2017 ، زمن الدنوس "رواية " عن دار ورقة للنشر 2011، آخر الرعية رواية ل لارماتان 2002.