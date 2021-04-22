أسعار إصدارات المركز القومى للترجمة بمعرض فيصل للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض فيصل للكتاب التاسع، الذي افتتحته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء أمس.

ويقدم المركز تخفيضات على الكتب المشاركة بها في المعرض تصل ٧٠٪؜، ويصل سعر الكتاب من ٥ جنيهات إلى ٢٥ جنيهًا، كمبادرة منه على تشجيع رواد المعرض لاقتناء الكتب، وتشجيعهم على القراءة، لرفع الوعي، وبناء الإنسان.

ومن بين العناوين المعروضة، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ودفاع عن الأدب لروبرت همفري، ورحلات بوكهارت في بلاد النوبة والسودان، وتيمور لنك لكرستوفر كارلو، ودون كيخوت لـ ثربانتس، وأعمال زولا وجان بول سارتر وديكارت.

وكذلك، مؤرخون في القاهرة، المدينة الإغريقية" "ذات يوم في مصر"، "التربية والتعليم عند المصريين القدماء"، "أندريه جيد"، "ديليسبس وقناة السويس"،"كيلوباترا آخر ملكات مصر"، "عصر القومية"، "الأطفال واللعب"، "كيف يدمر الأثرياء الكوكب"، "عرب لا نراهم"،"معالم الثقافة الأمريكية "،"أحزان الإمبراطورية"، "أنثروبولوجيا الطعام والجسد"، "نظريات الدولة الديمقراطية"، "السلطوية في الشرق الأوسط"، "قصة موجزة عن المستقبل "،تبعات المستقبل"، "الحكمة والذكاء"، "عالم متعدد"، "الإنسان هو المقياس"، "المسرح المصري في القرن 19"،""نحو مسرح ضروري"، "المنهج في تاريخ الترجمة"،" "لغة مقدسة وناس عاديون" ،"دليل النجاة من الألم"، "تواصل الأفكار والمشاعر" ،"الوالدية ودعم السلوك الايجابي".

وكانت قد افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فعاليات معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج، بأرض الهيئة بشارع فيصل بالطالبية، والذي يستمر حتى 18 رمضان، وذلك بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن معرض فيصل للكتاب يقام على مساحة 8000 متر مربع، ويقام بمشاركة 42 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وسور الأزبكية، ويصاحبه برنامج للعروض الفنية المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بالأطفال، كما يضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، وتقرر أن يفتح أبوابه للجمهور يوميا من الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

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