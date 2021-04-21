رئيس «الحركة الوطنية»: نصر العاشر من رمضان يوماً مشهوداً في تاريخ العسكرية المصرية

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الذكرى الـ 48 من نصر العاشر من رمضان ستبقى واحدة من أعظم الأيام في تاريخ العسكرية المصرية لما تحقق فيها من نصر مبين، سيبقى يوم العاشر من رمضان يوماً مشهوداً يسجله التاريخ بحروف من نور تحررت فيه الارض واستردت فيه الدولة المصرية الكرامة والعزة .

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على أن قواتنا المسلحة ورجالها البواسل وقيادتها الرشيدة آنذاك ممثلة في قائدها الاعلي الرئيس الراحل محمد انور السادات سطروا ملحمة عسكرية تاريخية تدرس في اعتي المعاهد والاكاديميات العسكرية العالمية واستطاعوا تحرير كل شبر من ارض سيناء من احتلال صهيون غاصب للأرض، وقدمت قواتنا المسلحة دماء ذكيه وشهداء أبرار قاتلوا ببسالة حتي حققوا انتصاراً خالداً مجيداً خلده التاريخ في أنصع صفحاته ، لقد سجل التاريخ نضال رجالنا البواسل الذين تمكنوا من فرض السيادة على كل شبر من أرضنا غير منقوص .

وأضاف رئيس الحركة الوطنية، في بيان صدر عنه منذ قليل قائلاً : لقد صنع بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد انور السادات مستقبل آمن للامة المصرية وسلم الاجيال رايه النصر هامتها مرفوعة ليبقي واحداً من اعظم القادة العسكريين في تاريخ العسكرية المصرية لذا تبقي التحية واجبة لهذا الرجل الذي شرف عسكرية مصر وتوجها بأعظم انتصار لها في تاريخها الحديث ، فلم يكن نصر العاشر من رمضان نصراً عابراً بل كان حدثاً فريداً اثار اهتمام العالم وعبرت فيه قواتنا المسلحة اكبر مانع مائي في قناة السويس وحطمت خط بارليف الحصين ودمرت دفاعات العدو الغاصب الذي كان يظن انه لا يقهر وتم تلقينه درساً قاسياً وتحطمت اسطورته تحت اقدام خير اجناد الارض .

وهنأ اللواء رؤوف السيد، القوات المسلحة المصرية وقائدها الاعلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهنئاً القائد العام ووزير الدفاع الفريق اول محمد ذكي ورئيس الاًركان الفريق محمد فريد وكافة قيادة القوات المسلحة بهذه الذكري العطرة التي تعيد الي الاذهان ايام الشرف والكرامة والعزة والمجد ايام تؤكد ان الاجيال تتواصل وتتعاقب وان ما صنعه الاجداد قادر علي ان يصنعه الاحفاد .

وأكد رؤوف السيد، على مساندة القوات المسلحة الباسلة وقياداتها الباسلة في الحرب ضد الارهاب وفي تصديها لكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخلياً وخارجياً بما يؤكد انها الدرع الواقي والسند الداعم للوطن ‏لتبقى مصر آمنة مستقرة، تنحني أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .