الأنبا ويصا يدشن أواني مذبح ويترأس ذكرى القمص ثاؤفيلس سلامة

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس وأولاد طوق ورئيس دير الشهيدة دميانة والقديس مويسيس للراهبات لقداس الإلهي للذكرى السنوية الثامنة للمتنيح القمص ثاؤفيلس سلامه كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بعزبة سعد - الكشح - دار السلام - سوهاج. بحضور كهنة الكنيسة ولفيف من آباء كهنة الإيبارشية، وأسرة المتنيح.

وخلال القداس قام نيافته بتدشين أواني مذبح على اسم القديس العظيم الأنبا كاراس السائح بكنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة سعد، وقام أيضًا بتدشين أواني مذبح كنيسة الشهيدة دميانة بالكشح.

وبعد القداس الإلهي قام نيافته بزيارة كنيسة الشهيدة دميانة بالكشح وذلك للوقوف على آخر التطورات في الكنيسة ومباركة العمل.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات أسبوع الألام، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة، وهناك من سمح بحضور مناسبة واحدة فقط.

بينما قرر البابا تواضروس، السماح بمشاركة الشعب في مراسم وطقوس أسبوع الالام، وقداس عيد القيامة المجيد، بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.