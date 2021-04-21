سوريا.. نشاطات إرهابية مكثفة في ريف الزور

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحركات مكثفة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي خلال الـ48 ساعة الماضية.

أعلن المرصد انفجار عبوة ناسفة في الماكف "سوق الأغنام" بمنطقة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات، لافتا ان الانفجار يأتي في ظل نشاط خلايا داعش في المنقطة المذكورة.

فيما تجمع 4 عناصر من تنظيم داعش مستقلين دراجات نارية، وعمدوا إلى إنشاء حاجز عند المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي دير الزور، ثم انصرفوا إلى مكان مجهول، دون الاحتكاك بالمواطنين، وفقا للمرصد السوري.

وكان المرصد السوري قد كشف أمس، عن محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، طالت عنصر في استخبارات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة، وذلك أمام منزله في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

كما أعلن المرصد السوري، أمس، عن انفجار نتيجة عبوة ناسفة قرب حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، تزامنًا مع مرور رتل شاحنات تحمل مساعدات لوجستية لـ"التحالف الدولي" وسيارات عسكرية لـ"قسد"، ما أدى إلى تضرر إحدى السيارات المرافقة للرتل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

فيما أكد المرصد السوري، إطلاق مسلحين مجهولين نار من على شاب، من أبناء قرية الدحلة، أثناء تواجده في سوق الخضار في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب الذي تعرض لعملية اغتيال، يعمل ضمن "استخبارات" قوات سوريا الديمقراطية.

ورصد المرصد السوري أيضا، بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، استهداف منزل أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية في قرية العزبة الواقعة شمال مدينة دير الزور، بالأسلحة الرشاشة من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، كما ألقى مجهولون يرجح أنهم من خلايا داعش قنبلة يدوية على منزل تتخذه قوات سوريا الديمقراطية مقراً لها في بلدة صور بريف دير الزور، دون ورود أنباء عن إصابات.

وكانت عبرت الجامعة العربية الشهر الماضي، عن مخاوفها حيال عودة الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش في سوريا والعراق، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا التنظيم.