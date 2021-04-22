الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلاء بدر: الدراما تتجه للقضاء على فكرة «البطل الأوحد»

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أبدت الفنانة نجلاء بدر سعادتها بالتطور الكبير الذي قامت به شركتي سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية في الصناعة الفنية في مصر.

وقالت نجلاء بدر إن هذا العام بالتحديد شهد خطوة جديدة في الدراما المصرية اتجه لها المنتج الكبير تامر مرسي، وهي القضاء على فكرة البطل الأوحد، وتقديم أعمال درامية متعددة الأبطال، كما أن هناك العديد من الثنائيات في الدراما وهذا يجعل أي عمل فني قوي.

وأضافت أن حجم الإنتاج الدرامي هذا العام فخر كبير للفن المصري ويعود بنا إلى الدراما الثقيلة والأعمال الجماعية التي افتقدناها خلال الفترة الماضية مثل مسلسل "ليالي الحلمية"، ومسلسل "أرابيسك" اللذين كانا يضمان عددًا كبيرًا من النجوم، مؤكدة أن هذا العام تغلبنا على فكرة البطل الأوحد.

كما أعربت نجلاء بدر عن سعادتها بالسوق الجديد للأعمال التلفزيونية خارج السباق الرمضاني، والذي أثبت نجاحه الكبير خلال الفترة الماضية، والتي شاهدنا فيها عددًا كبيرًا من المسلسلات “الأوف سيزون” ولاقت استحسانًا وردود أفعال قوية من الجمهور، لافتة إلى أن هذا كنا مفتقدينه خلال السنوات الأخيرة والتي كانت تجعل موسم شهر رمضان مكدس بالأعمال الكثيرة، وكانت أغلبها تظلم بسبب الزحام، ففي الوقت الحالي أصبح كل عمل فني يأخذ حقه في فرص مشاهدة الجمهور له، مما أضاف الكثير للصناعة الفنية في مصر وخلق فرص جديدة لصناعها.

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وأمير كرارة فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى ومي عمر.

 

 

الفنانة نجلاء بدر تامر مرسى سينرجى مسلسلات رمضان رمضان 2021

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