«دياب»: هناك تقدم ملحوظ فى صناعة الدراما بمصر

أعرب الفنان والمطرب محمد دياب عن سعادته بالتعاون مع شركة سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أن المنتج تامر مرسي ساهم بشكل كبير في تطور صناعة الفن في مصر سواء الأعمال الدرامية التلفزيونية أو السينمائية.

وقال «دياب»، إن هناك تقدم ملحوظ في صناعة الدراما في مصر خلال الفترة الأخيرة، ولا أحد يسطتيع أن ينكر ذلك، مشيرًا إلى أن هناك أعمال درامية قدمت خلال الفترة الأخيرة للمشاهد تليق به وبتاريخ مصر الفني.

وأضاف أن مصر أصبحت تمتلك إمكانيات فنية كبيرة سواء على مستوى التقنيات أو العناصر البشرية، فهناك العديد من الصناع الماهرين الذين ظهروا الفترة الأخيرة من مؤلفين ومخرجين واعدين بشكل كبير، بالإضافة إلى تقنيات التصوير والإخراج، مشيرًا إلى أن شركة سينرجي فتحت سوقًا جديدًا للدرامة التلفزيونية.

من جهة أخرى، يشارك «دياب» في بطولة مسلسل «نسل لأغراب»، والذي ينتمي لدراما الصعيد، حيث يتناول فكرة الأخذ بالثار والنزاع على السلطة فى إطار مشوق ومثير، وتدور أحداث المسلسل حول الصراع الذي يدور بين الأشقاء بطلي المسلسل الفنان أحمد السقا الذي يقوم بدور غفران الغريب، والفنان أمير كرارة الذي يقوم بدور عساف الغريب شقيقه من الأب فقط، وتقع بينهما العديد من المشاكل؛ بسبب النساء والغيرة الشديدة، ويستمر بينهما الصراع ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.

مسلسل «نسل الأغراب» من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وأمير كرارة، فردوس عبد الحميد، محمد دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، ومي عمر.