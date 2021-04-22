الحلقة 9 مسلسل نسل الأغراب.. «غفران» يدمر أرض «غجر زلط»

شهدت أحداث الحلقة 9 مسلسل نسل الأغراب عدد من المشاهد المثيرة والشيقة خاصة بين "غفران" أمير كرارة، و"عساف" وأحمد السقا.

غفران يدمر أرض غجر زلط في الحلقة مسلسل نسل الأغراب

بدأت أحداث الحلقة 9 مسلسل نسل الأغراب من حيث انتهت السابقة، وهو مشهد هجوم "غفران" أمير كرارة على "عساف" أحمداالسقا، أثناء جلوسه مع أهل غجر زلط، حيث دمر أرضهم، بسبب ثأره مع عساف حيث حذره بأن يغادر البلد خلال 24 ساعة ولكنه لم يستمع له مما جعل "غفران" يثور غضبًا لقتل "عساف"، ودارت معركة شرسة بينهما إلى ان تدخلت الشرطة ورئيس المباحث “علي” دياب، الذي تربطه علاقة عائلية بهم، وقام بحبسهم للمرة الثانية بالمركز.

لوم جليلة لغفران بعد معركته مع عساف حلقة 9 مسلسل نسل الأغراب

عاد "غفران" أمير كرارة إلى منزله مع ابناؤه "حمزة" أحمد مالك و"سليم" أحمد داش، ليجد "جليلة" في انتظاره وسيطر عليها حالة من التوتر والقلق على ابناءها، لتلقي اللوم عليه لما فعله معربة عن خوفها الشديد على "حمزة" و"سليم"، مما يجعله يسألها هل قلقت على أبناءها فقط؟، ولكنها صمتت بسبب فهمها بأنه يتهمها بانها كانت خائفة على "عساف" زوجها السابق.

عزيزة تنصح عساف بالابتعاد عن جليلة وغفران في الحلقة 9 نسل الأغراب

حاولت "عزيزة" منة فضالي نصح شقيقها "عساف" أحمد السقا بأن يبتعد عن زوجته السابقة "جليلة" مي عمر، خاصة وأنها الآن على ذمة "غفران" أمير كرارة، ولكنه يصر بأنه يسترجعها من الأخير خاصة وأن "غفران" هو من تسبب في سجنه وقام بتطليق “جليلة” منه وتزوجها، وتوعد لـ"غفران" بأن يقتله.

عساف يطلب مقابلة غفران في حلقة 9 نسل الأغراب

انتهت أحداث الحلقة على اتصال "عساف" أحمد السقا، بخصيمه "غفران" أمير كرارة، ليخبره بانه يريد مقابلته ضروري، ومن المتوقع أن تكشف الحلقة العاشرة التي تعرض اليوم الخميس على شاشة أون سبب طلب عساف مقابلة غفران هل بنية قتله أم بالتحالف معه بعد اكتشافه خيانه غجر زلط؟.