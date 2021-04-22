قصة حب بين أحمد مجدى ودينا الشربينى تدق أبواب «قصر النيل»

بدأت هالة من الرومانسية تحيط بعلاقة أحمد مجدي ودينا الشربيني خلال أحداث مسلسل “قصر النيل”، وهو ما لم يتوقعه المشاهدون، فالعلاقة بدأت بين خالد نوح وكاميليا في صورة ندية يتخللها الكثير من الشك، استبدلها الوقت والأحداث بثقة شرعت في أخذ منحنى رومانسي، أو نوع من الاهتمام، كما وصفه الضابط ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل.

ويلجأ أحمد مجدي إلى عدة أدوات ليعكس ببساطة وهدوء هذا التطور التصاعدي في علاقته بكاميليا، بداية من لغة الجسد وتحركاته حولها التي تعبر عن حالة من المساواة والتقارب معها، على عكس مع يحدث مع باقي سكان القصر، فهو يحاول أن يفرض عليهم سلطته ويشدد على هذه النقطة طوال الوقت، كما يستخدم لغة حوارية تتسم بالهدوء والتفهم على الرغم من كونها المتهمة الأولى والمثالية "على حد تعبيره" لكنه يأبى تصديق هذه المؤشرات ويتبع حدسه، فربما يوجد بين كاميليا وخالد أمور مشتركة أكثر مما يتخيلان وهو ما ساهم في انجذابهما تجاه بعضهما.

وعلى الطرف الآخر توجد شويكار زوجة خالد التي لاحظت هذه الثقة التي بدأت تتغلغل في علاقتهما، وربما هي كانت السبب في دفع عايدة للاعتراف بأنها شاهدت كاميليا وهي تقتل منصور، بعد أن قال لها خالد إن هذه الطريقة الوحيدة لإثبات التهمة على شخص، فهل ستشهد الحلقات القادمة حالة من الصراع بين الحقيقة والواجب والحب؟

ويُعرض مسلسل “قصر النيل” على قناة “mbc مصر” في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

يشارك "أحمد مجدي" و"دينا الشربيني" في مسلسل "قصر النيل" مع ريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد خالد صالح، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، ومريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.